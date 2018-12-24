謠言終結者「美玉姨」誕生　幫長輩澄清Line假消息

▲美玉姨可以幫忙分析line群組的假消息。（圖／實習記者魏雅芬攝）



實習記者魏雅芬／綜合報導

Line群組中常常會出現誤傳的假消息，不少人還會因此上當受騙。如今出現了一款謠言終結者，叫作「美玉姨」，只要將這帳號加入Line群組，就能即時分析每則消息的來源，並在短時間內給予回覆，讓長輩們不會再被謠言洗版。

網友Carol Hsu最近發表一篇文章，美玉姨可以混跡在各個長輩群組中，「分析每一個轉傳，搜尋類似的曾被澄清的網路謠言。」她來自於「真的假的 Cofacts」專案，是由素人創造的非營利聊天機器人，在Line上為網友們提供闢謠功能。

美玉姨的特色就是能快速幫釐清「已知的」謠言，她會從現有的資料庫內搜索類似的文章做比對，最後挑出最相似的澄清文做回應。

事實上，假消息這問題不只存在於長輩們的群組，許多買一送一、送禮券等等謠言也會被年輕人轉傳。例如，最近Line群組誤傳有13名大陸人吃豬肉感染了SK5病毒而死亡，許多人收到訊息時都非常擔心，婦產科名醫蘇怡寧則在臉書PO文說，「假消息實在很母湯！」也呼籲大家，假消息千萬不要再亂轉傳，以免造成民眾恐慌。

即使美玉姨可以幫大家澄清謠言，但澄清的內容也不一定百分百準確，有時候會有分歧，但至少能幫民眾過濾掉很多假消息，避免再度誤傳到其他群組，造成擴散。

▼美玉姨line好友的QRcode。（圖／實習記者魏雅芬攝）

