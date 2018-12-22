LINE年末貼圖「買一送三好禮」　熊大貼圖變大歡慶聖誕、跨年

▲LINE年末貼圖「買一送三好禮」。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

聖誕節和跨年無疑是好友最常祝福的節日，感受到濃濃過節氛圍，LINE今年特別推出年末系列貼圖，其中經典代表，莫過於「BROWN & FRIENDS 年末貼圖」，並且加碼推出「友禮大放送」，購買／贈送指定年末貼圖，就可以獲得3個年末禮物抽獎機會。

▲LINE「BROWN & FRIENDS 年末貼圖」。（圖／翻攝LINE）

搭配系列年末貼圖的推出，LINE加碼推出「友禮大放送」，從即日起到2019年1月1日，只要購買／贈送指定年末貼圖，就可以獲得3個年末禮物抽獎機會，給自己和朋友一個抽中iPhone XR的希望，作為聖誕祝福和新年快樂的最大禮物。

▲LINE熊大貼圖變大歡慶聖誕、跨年。（圖／翻攝LINE）

LINE今年特別推出年末系列貼圖，其中經典代表，莫過於「BROWN & FRIENDS 年末貼圖」，整體被放大又變長，連祝福都感覺很有氣勢，最適合愛用貼圖來祝福「聖誕快樂」、「Happy New Year」的用戶，還有「乾杯」、「假期愉快」的應景貼圖。

▲LINE年末貼圖「買一送三好禮」。（圖／翻攝LINE）

其它年末系列貼圖，還有「貓爪抓年末貼圖」、「貓貓蟲-咖波年末貼圖」 、「不死兔年末貼圖」、「柴犬錄年末貼圖」、「少女心小劇場年末貼圖」，不過放大貼圖為期間限定，目前只販售到2019年1月16日，下載費用則是年末半價30元優惠。