影／快打「聖誕快樂」　LINE就會出隱藏版特效

記者姚惠茹／台北報導

12月進入聖誕月，到處洋溢著冬季聖誕氛圍，LINE每次都會悄悄推出隱藏版特效，今年聖誕節也不例外，甚至加碼聖誕風表情符號，而特效只要在LINE對話框輸入「聖誕快樂」、「耶誕快樂」或 「Christmas」關鍵字，就會出現由熊大、兔兔和莎莉裝扮成的聖誕節特效。

▲快打「聖誕快樂」，LINE就會出隱藏版特效。（圖／翻攝LINE）

LINE今年推出的聖誕節特效，從即日起到2018年12月25日18:00，限定iOS用戶，只要在LINE視窗輸入「聖誕快樂」、「耶誕快樂」或 「Christmas」，就會有可愛的耶誕花圈蹦出來，根據記者實測，輸入「聖誕快樂」之後，整個LINE對話框就會變成冬日暗色，然後出現由熊大、兔兔和莎莉裝扮成的聖誕節特效。大家不仿來嘗試看看。

▲LINE視窗在聖誕節當天會下雪哦。（圖／翻攝LINE）

此外，今年LINE官方提前預告，聖誕節當天從10:00至18:00這段時間，不論是iOS，還是Android、電腦版的LINE對話框，都會有下雪的氛圍，雖然台灣看不到雪花片片的畫面，但是可以在LINE視窗看一看雪花緩緩飄落在字裡行間的景象，心情也跟著浪漫起來。

▲貼文串的饅頭人也戴上聖誕裝飾。（圖／翻攝LINE）

今年特別的是，LINE原本在其中一個名稱為「動態消息」的頁面，已經改版成為「貼文串」，不僅名字變不一樣，還多了很多好玩的功能，也在聖誕特效期間，從即刻起到2018年12月26日10:00期間，加碼推出表情符號特效，把饅頭人變裝聖誕老公公，還有麋鹿角、耶誕帽，小丑鼻子等等，充滿濃濃耶誕氛圍。