德機場「25秒通關」歸功於他？　 駐德代表：我們只是1顆小螺絲





▲駐德代表謝志偉表示，「我們只是其中的一顆小螺絲」。（圖／翻攝自謝志偉臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

世界第9大、德國規模最大的法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport）開放10國快速通關，其中也包含台灣，使時代力量高雄黨部副執行長林子盟笑稱，自己花不到30秒就到登機閘口，原先一起排隊的陸客想尾隨，反被要求排隊，讓不少網友直呼太爽，將功勞歸給台灣駐德代表謝志偉。謝志偉則在台灣時間24日謙虛地說，「我們只是其中的一顆小螺絲，兢兢業業盡力作好我們該作的事」。

謝志偉在臉書粉絲專頁上提到，關於「TAIWAN列名德國法蘭克䙐、慕尼黑機場出境自動通關測試國家」一事，有人將功勞歸給自己，「我老不回應，恐怕會造成『同意』的印象」，因此在此鄭重指出，「這樣的結果雖然十分符合我在德國前後兩任至今随時隨地所宣揚『Taiwan是個自由民主的國家，值得珍惜與支持，Taiwan有自己的護照，不是China的一部份』之內容，但卻不是我的功勞」，而是總統、外交部長、外交部同仁和國人的努力。

謝志偉稱，如果說駐德館處在「出境自動通關測試」也沾上了邊，「我們只是其中的一顆小螺絲，兢兢業業盡力作好我們該作的事」，也就是讓德國人從中央到地方知道、感受到「TAIWAN」是民主陣營的一份子。他代表總統蔡英文的意思與意志來到德國，自知還有很多事情要做，也知道有些事情不做會來不急，有些事情要做也急不來，「台灣人，氣要長，但是不要氣太久。」

日前人在德國的林子盟表示，他拿著護照在法蘭克福機場排隊準備離開時，海關人員上前用英文詢問是否來自台，隨即被帶離排了約數十人的隊伍，引導他到自動通關口，花了大概20秒做數位臉孔確認及5秒海關蓋章，前後不到30秒便迅速通關，輕鬆前往登機閘口。

林子盟說，後面同是黃種人臉孔的旅客一陣錯愕。海關人員接著用英文攔住想尾隨的人「你這是中國護照，必須排隊」，他大讚，不愧是嚴謹的德國政府，「台灣中國分的一清二楚」。

目前可在德國機場快速通關的僅有10個國家護照，包含「台灣、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本、南韓、新加坡、美國、智利、阿拉伯聯合大公國」。林子盟表示，很謝謝台灣的外交人員，謝謝在地經營的台僑，「謝謝祖國的民主自由」。