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不能說假新聞男大生沒有關係！謝長廷深夜PO文回應了：為幫蘇啓誠解套

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▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者翁嫆琄攝）

政治中心／綜合報導

前大阪辦事處處長蘇啓誠遺孀日前公開聲明，強調丈夫是在完成上級交代之檢討報書後，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。對此，駐日代表謝長廷23日在臉書表示，看了蘇啓誠「願坦然受處」的檢討報告後，便「鍥而不捨」的查出假消息的散波者，目的就是要幫他解套，而非外界所指的卸責。

謝長廷指出，他在9月19日看到9月10日蘇啓誠寫的「願坦然受處」的檢討報告，內容是以巴士是載到泉佐野站及guruguru的電話為真的前提而檢討，他認為，若此事為真，那麼蘇啓誠願受處分的檢討報告會變成可以處分的根據，問題只是處分輕重及是否過當的問題。

謝長廷表示，關西機場事件受困旅客輸運完畢的第一天（9/6），他就在臉書指出所謂「中國領事館派車優先救出中國人」是假新聞，後來對照網路資料，更發現guruguru講說他打電話給大阪辦事處遭到冷漠嘲諷的事情，也應該是假消息。

謝長廷說，自己鍥而不捨追出假新聞率先散播者guruguru的身分，以及他打電話是假的，還有坐到泉佐野車站也是假的真相，「正是為蘇處長自我檢討報告的前提解套」，因為，蘇啓誠在檢討報告中說，自己沒有前往車站關心難辭其咎，謝長廷認為，外界追究檢討報告是否被迫？上級是否受新聞誤導而處分？處分是否過當？這些問題，既然雙方都通聯記錄可查，應該很簡單可以查明。

謝長廷強調，如查出蘇啓誠輕生之前有接獲上級壓力電話而不甘受辱輕生，那應該是直接促使他尋短最後一根稻草，而不能說假新聞沒有關係，現在guruguru尋求國民黨立委保護，在政黨刻意庇護下，當時利用假新聞率先攻擊阪辦事處的委員們一下子説要為蘇啓誠申寃，但一下子又要保護假新聞的造謠者，竟然說guruguru講的也都是事實。

謝長廷質疑，如果這樣，那為什麼不勸他堂堂正正出來解釋清楚，他為什麼一再逃避說謊，扯什麼帳號被盜用呢？「一切都是事實」這種說法是要陷蘇前處長於不義？還是真的要為他申寃？令人費解。

針對連日來外界對蘇啓誠輕生的各種揣測，謝長廷表示，媒體引用許多「知情人士、關鍵人士、消息靈通人士、可靠人士的話，講了不少猜測，情節也許引人，但多數也是不可靠的假消息」，他強調，究竟他們是誰？有多關鍵？多可靠？多靈通？講話內容的根據什麼？有什麼不能讓人知道真名的理由？「希望社會大眾冷靜思考一下，就不會隨機起舞。」

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