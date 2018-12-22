蘇啓誠憾事　監委：家屬婉拒監院調查

▲關西機場疏運受困旅客。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊亞璇、潘永鴻／台北報導



今年9月初日本關西機場因強颱關閉，我國駐日辦事處遭網友批評未妥善處理，導致滯留的台灣旅客只能搭乘大陸駐日使館的巴士脫困，引來各界砲轟，駐大阪代表處處長蘇啓誠疑因不堪罵聲於住處上吊輕生，遺孀日前則發出聲明，外界關注長官有無給予蘇啓誠壓力，對此，監察委員張武修22日表示，家屬透過外交部婉拒調查，希望監察院不要再觸碰此事，他們尊重家屬。

張武修表示，蘇啓誠個人健康上並無特別異常，不過調查發現，日本關西地區平時工作量就大，人力也吃緊，再碰上意外發生，會產生不小的壓力，此事就是業務量加上意外的壓力所致。

▲監委張武修。（圖／記者潘永鴻攝）

張武修指出，近年來台灣與日本雙邊進出人數增加非常多，許多民眾進出關西機場，業務量也跟著多，不過外交部卻沒有做調整，代表處平時業務量已經比過去增加許多，更不要說遇到風災。

張武修說，蘇啓誠從以觀光客為主的那霸辦事處一下子調派到業務量龐大的大阪辦事處，他們也在了解這樣的人事調度是否太過匆促。

至於長官是否給予壓力，張武修說明，家屬希望盼監察院不要再碰此事、不要再問個人的事，因此他們的調查就尊重家屬，「我們沒有直接接觸」，蘇的家屬希望平靜，有透過外交部婉拒。