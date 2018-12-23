他護航謝長廷、嗆駐大阪辦事處「爛到該死」　被網爆：IP是政府





▲駐大阪代表處處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠9月上吊輕生，整起事件疑點重重。日前一名護航駐日代表謝長廷的PTT鄉民「idcc」，因為曾說過「大阪駐日代表處的態度的確很惡劣」、「爛到該死的地步」，引起鄉民關注。現在又有網友發現，這名「idcc」鄉民的IP（網際網路協定位址）是政府機構才能使用的專用IP，懷疑他是「政黨甚至是政府單位人士」。

2018年9月燕子颱風侵襲西日本，造成約500名台人受困關西機場，當時有一名PTT鄉民「GuRuGuRu」（游姓男大生）在PTT上發文指出，中國大陸外交使館派車接陸客，但台灣駐日單位卻沒有作為等，隨後被警方認為散布謠言，違反《社會秩序維護法》移送南投地方法院，最終裁定不罰。

▲「GuRuGuRu」（游姓男大生）和蘇啓誠。（圖／翻攝自PTT）

但其實還有一名「idcc」網友曾在PTT上替謝長廷辯護，內文稱「大阪駐日代表處的態度的確很惡劣，這部份也不用替他們說話了，爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步」、「小夫（謝長廷）這次是被迫背了一個黑鍋，大家可能不知道小夫完全管不到大阪駐日代表處」、「大阪處這些人就是十幾幾十年下來，跟當初那些國民黨派去不會說日文的駐日代表一樣，是一群垃圾的老油條」。

後來經過日方證實，中國大陸並未派車去關西機場，因此「GuRuGuRu」和「idcc」都被認定是散布假消息的造謠者之一。謝長廷在11月檢舉「GuRuGuRu」的文章，辦案效率神速到已經由法院判決；然而「idcc」的案子，早在9月17日就由國民黨市議員當選人葉元之、李明賢告發妨礙社會安寧，但偵辦的速度卻十分緩慢，引起許多網友質疑。

而22日有鄉民「andy199113」爆料，「idcc」當初發文是使用來自日本東京的IP位置，這個IP位置後來被另一個網友「TFedrex」使用，而「TFedrex」最新登入IP地址卻屬於我國政府機構專用，因此質疑「idcc」和「TFedrex」是同一人，且很可能在替立委或政治人物工作。

▼鄉民質疑「idcc」和「TFedrex」是同一人，且很可能在為立委或政治人物工作。（圖／翻攝自PTT）

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