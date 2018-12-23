「快回家吧，親愛的…」愛妻生日遇海嘯失蹤　樂團主唱IG深情呼喚

記者趙蔡州／綜合報導

印尼巽他海峽22日深夜發生海嘯侵襲，目前至少有168人死亡，745人受傷及多人失蹤！網路上還流出一段影片，印尼樂團Seventeen表演時，舞台被海浪沖毀；主唱23日就在推特發文說，除樂團貝斯手和經理不幸罹難，他的愛妻也下落不明，他深情發文說「今天是妳的生日，我想直接說，快點回家吧，親愛的。」

根據網路上曝光的影片可以看見，當時Seventeen成員們正在爪哇島一處渡假村表演，歌手賣力演唱氣氛相當熱絡，但下一秒舞台卻突然被大浪沖垮，舞台上的人員全部重心不穩跌入水裡，下方的觀眾也跟著尖叫，還有許多人開始驚恐狂奔，場面相當混亂。

▲樂團主唱在IG深情呼喚愛妻說：「今天是妳的生日，我想直接說，親愛的，快點回家。」（圖／翻攝自Riefian Fajarsyah IG）

樂團主唱Riefian Fajarsyah平安生還後，23日上午就在推特發文，宣告貝斯手與經紀人已身亡，而他的妻子撒赫拉（Dylan Sahara）與其他成員則失蹤，「沒有找到安迪（Andi）、撒赫拉與烏江（Ujang），請為（去世的）的Bani（貝斯手）與Oki（經紀人）祈禱。」他紅著眼眶，一邊擦乾眼淚。

緊接著主唱23日晚間又感性說，23日是自己愛妻的生日，「今天是妳的生日，我想直接說，快點回家，親愛的@dylan_sahara」並且放上了他們一起去法國巴黎遊玩時，2人在艾菲爾鐵塔附近甜蜜親吻的合照，希望妻子能夠平安的回到他的身邊。