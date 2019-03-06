蒜農哭慘！暖冬害產量大減價格跌3成5　補助只能2選1氣炸了

▲受暖冬影響，雲林約有8成蒜頭受害，損失金額超過1億元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許展溢／台北報導

受乾旱影響，根據農委會最新統計，全台農業產物估計損失已達5億594萬元，其中雲林縣損失1億3536萬元最慘，受損作物主要為蒜頭，被害面積1733公頃，損失1億2374萬元，不少農民欲哭無淚，有蒜農批補助只能2選1。農糧署今（6日）在立委蘇治芬邀請南下和雲林農民說明，所有意見都會再帶回研議。

農委會資料顯示，農損目前估約5億594萬元，農作物被害面積7967公頃，損害程度31%，換算無收穫面積2455公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積1733公頃，損害程度23%，換算無收穫面積400公頃，損失金額1億2374萬元，其次為荔枝、枇杷、茶及洋蔥。

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▲農委會公布農損目前估約5億594萬元，農作物被害面積7967公頃。（圖／農委會提供）

以損失最嚴重的蒜頭來看，根據「農產品批發市場交易行情」顯示，目前全國蒜頭每公斤58.9元，較去年同期91.2元，跌幅3成5，由於全國約有8成蒜頭都在雲林，今天有不少農民出面表示，旱災補助部分，農糧署公告為現金救助，但請領時卻不能領今年一期轉作補助，也就是旱災、轉作2種補助，只能選其中1種。

有農民表示，天氣太熱導致大蒜死掉，產量變少，加上大蒜生長期較特別要種7個月才能收成，現在遇到天然災害也不願意，只是想要請領每分地3600元災害救助，一、二期作每分地共4800元的轉作補助卻可能泡湯，質疑很不合理。

▲根據農產品批發市場交易行情顯示，目前全國蒜頭每公斤58.9元，較去年同期91.2元，跌32.3元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

農糧署組長林傳琦表示，目前有很多補助措施，但也有很多規定，願意的農民就來登記參加，只是轉作規定有兩期作，也就是在2月15日至6月15日為轉作期，大部分農民會在大蒜採收前先種落花生，但申報花生時，公所就會到場勘查記錄，在轉作期間，田間要是有其他作物，就是不符轉作補助規範，近期會研議解套方法。

有公所承辦人員現場表示，領災害就就不能選轉作，都卡在規定上，基於公所基層也是要照長官指示下去辦理。農糧署副署長蘇茂祥說，農民要種什麼就要登記，政府擁有這些資訊很重要，因為要確保農民權益，只是有轉作規定，若要公所私下記錄，電腦都有的資料，實在不妥，但農民意見都會再帶回處理。另外，蘇茂祥也指出，1至2月的蒜頭大多是進口，國產的蒜頭正要採收，乾蒜的監控價格每公斤30至35元。

農委會表示，目前雲林縣農損最嚴重，達1億3536萬元（占27%），其次為高雄市損失9273萬元（占18%），屏東縣損失6964萬元（占14%），嘉義縣損失6545萬元（占13%）、台中市損失6276萬元（占12%）。