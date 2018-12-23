愛爾蘭混血女白嫩雙峰滿到掉出來　網瘋：人間尤物！

▲泰國混血嫩模因有立體五官，又有令人稱羨的傲人雙峰，讓她成功圈粉。（圖／翻攝自jessievardie IG）

國際中心／綜合報導

泰國19歲混血嫩模薇雅德（Jessie Vard），擁有精緻的五官、傲人魔鬼身材，即使坦承曾經有動過隆乳手術，但還是有許多網友直呼「我真的可以！」、「人間尤物」、「她可以性感也可以可愛，超棒！」

根據《JUKSY》報導，薇雅德來自泰國和愛爾蘭混血，從小就移居曼谷，由於她的五官立體、深邃，皮膚又超級白皙，形似「英國最性感女學生」美模Danielle Sharp，最讓人目不轉睛的就是她那一對比基尼也包不住的雙峰，滿到要掉出來，因此被發掘成平面模特兒，這幾年也頻繁接到比基尼拍攝等工作。

▼泰國混血薇雅德接獲不少比基尼拍攝工作。（圖／翻攝自jessievardie IG）

不過，因為過於姣好的身材，被人質疑雙乳是否造假，薇雅德絲毫不介意，大方公開自己動手術整形的過程，不只動過胸部，還不時抽脂、隆鼻，每隔一段時間就會調整自己某個不滿意的地方。

對此，許多網友沒有因此嫌棄她造假，紛紛大讚「我的天啊！又美又白」、「誠實的美人兒」，她的美貌也引起女孩們羨慕「我是個女生都覺得她正，這輩子就想要有她這種條件」、「我也想要有這種可以埋胸的身材」、「從臉到身材都很無敵，我要自卑了」、「下輩子我也可以擁有這樣的身材嗎？」，薇雅德的粉絲量多達23萬多追蹤者，不只獲得男粉支持，也成功圈住眾多女粉絲。

▼薇雅德坦承整形，但許多網友還是全力支持。（圖／翻攝自jessievardie IG）





不過，根據英國《太陽報》報導，雖然薇雅德的好身材被廣告商看上，但就在今年6月她和另外4名網美一起代言世足賭博網站，因違反泰國反賭博法而遭到逮捕，所幸後來以1,000泰銖交保。



