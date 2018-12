一棵樹有上千個蟲子、最早用蠟燭裝飾　盤點10個聖誕樹小祕密

▲聖誕節不可缺的聖誕樹。(圖/取自免費圖庫pexels)

聖誕節即將來臨,許多人會利用假期與親友團聚、交換禮物和享用大餐,其中聖誕樹更成為不可或缺的象徵物之一,美麗的裝是增添了濃厚家節氣氛。美媒「Accuweather」日前就整理了10個關於聖誕樹的小秘密。

1. 高加索冷杉是最歡迎的耶誕樹選擇

由於高加索冷杉的針葉可維持很久且軟,適合過敏的人,是相當深受歐洲人喜歡的聖誕樹選擇,如今美國人也越來越喜歡;此外,高加索冷杉沒有一般聖誕樹會有的氣味,也很適合鼻子敏感的人。

Don’t miss your chance to #win a fabulous Nordmann Fir tree (up to 7ft) from our friends at Hawkcliffe Farm Christmas Trees!



Head over to our Facebook page for all the entry details & good luck! #Competition #WinItWednesday #Christmas #Giveaway https://t.co/3bS9Q49giC pic.twitter.com/S0VtuNOaq7 — Alexander's (@Alexanders_Bar) 2018年12月12日

2. 美國98%的耶誕樹產自農場

美國全美聖誕樹協會(National Christmas Tree Association)指出,目前全美聖誕樹農場正種植高達3億5千萬棵樹;美國伊利諾大學(University of Illinois)也說,全美僅2%的聖誕樹是外來種,是來自野外砍伐的樹木。

3. 一顆聖誕樹可能藏有上千個小蟲

報導稱,聖誕樹可能藏有許多看不見的昆蟲與微生物,因此再把聖誕樹帶回家前,最好先搖一搖。

4. 全美有近1萬5千個耶誕樹農場

美國全國聖誕樹協會指出,全美聖誕樹種植業僱用逾10萬人。

5. 馬丁‧路德是以蠟燭裝飾聖誕樹的第一個人

馬丁.路德(Martin Luther)不僅是德國16世紀宗教改革先驅,還是以點燃的蠟燭裝飾聖誕樹的第一個人。根據美國「歷史頻道」(History.com),某個冬夜,他走路回家的路上,看到常青樹樹縫之間的閃爍星光,就被迷住了,並出現了以蠟燭裝飾耶誕樹的點子,後來這個裝飾方法廣受後世歡迎。

Advent 12-Candles were placed on Christmas Trees in the Victorian era. A tradition that may have developed from Martin Luther in 16th Century Germany.The candles were to represent the stars shining between the branches @worcesternews #WorcestershireHour #AdventCalendar @bbchw pic.twitter.com/LeOeO13wFr — Discover History (@DiscoverhistPH) 2018年12月12日

6. 人造耶誕樹起源於德國

19世紀,德國發展出最早的人造聖誕樹,這些聖誕樹使用染成綠色的鵝毛製成,接著黏在金屬絲上,再將金屬絲捲成環形,繞於「樹幹」周圍。後來,人造聖誕樹傳入美國,並大受歡迎。

7. 全美8個州是聖誕樹主要生產州

分別為奧勒岡州(Oregon)、華盛頓州(Washington)、 威斯康辛州(Wisconsin)、密西根州(Michigan)、賓夕法尼亞州(Pennsylvania)、紐約州(New York)、維吉尼亞州(Virginia)、北卡羅來納州(North Carolina)。

8. 有人會將聖誕樹倒掛在天花板

這起源於中歐與東歐的傳統,在斯拉夫族群間相當常見,不過起因卻讓人困惑。

Nothing has made me smile this week like the Baghdad airport duty free shop festively hanging a Christmas tree from the ceiling pic.twitter.com/9OR0dhRSiq — Ben Van Heuvelen (@berendvh) 2018年12月12日

9.許多人會回收真正的聖誕樹

美國有逾4千個聖誕樹回收計畫,這些用不到的樹將被用來保護土壤,或是放進池子裡,成為魚兒的棲身之地。

10.一棵聖誕樹長到2公尺,最長要花15年

美國全國聖誕樹協會表示,一棵聖誕樹通常6至7英尺高(約1.83公尺至2.13公尺),一棵聖誕樹最少4年可長大這個高度,但平均要花7年,最多要花15年左右。

▼現在的聖誕樹也更多花樣了。(圖/取自免費圖庫pixabay)