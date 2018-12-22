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辣妹嗨玩低成本「虛擬實境」　網歪樓：工讀生太幸福啦

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低科技VR遊戲

原來VR遊戲可以這樣玩 ~ 低科技含量，而且工讀生可能也蠻爽的

雲爸的3c學園發佈於 2018年12月1日 星期六

▲ 泰國另類「虛擬實境遊戲」超省成本。（圖／Facebook／雲爸的3c學園授權）

國際中心／綜合報導

VR虛擬實境遊戲（Virtual Reality）近年吹起一股風潮，越來越多百貨公司、觀光景點及展覽都能夠看到類似機台的蹤影。只要帶上特殊頭戴式裝置，一旁工作人員按下開關，就能在虛擬世界獲得身歷其境的體驗。然而在泰國，日前就出現一款有點類似VR的「體感遊戲機」，除了一點也不高科技，成本超低廉外，「機器運作方式」更是讓網友看玩超羨慕，直呼「我也想當工讀生！」

臉書粉絲團《雲爸的3c學園》最近分享一段影片，只見畫面中，一名打扮清涼，身穿灰色背心、深色短褲、夾角拖的長髮辣妹，笑著站上一台像是跑步機的機台後，身後紅衣服的工讀生便前來幫她戴上「虛擬眼鏡」。

▲ 工讀生一邊看著螢幕，一邊順著畫面搖晃機台 。（圖／Facebook／雲爸的3c學園授權）

沒想到，等到眼鏡內的影片開始播放後，工讀生竟然一邊看著後方螢幕，一邊配合著畫面的內容，開始搖晃起辣妹所站著的機台。當畫面內的「雲霄飛車」往下衝時，工讀生就把辣妹的身體往前一推；當「雲霄飛車」爬上軌道時，工讀生就大力把整個台子往後拉；當「雲霄飛車」往右轉時，工讀生就直接把辣妹的頭轉向右邊。

整趟「虛擬雲霄飛車之旅」就在工讀生熟練的前推、後搖、轉動、晃動機台中結束，過程中辣妹也因為「很有臨場感」的搖晃而不斷發出尖叫，直到體驗結束雙腿還頻頻顫抖。

▲ 當畫面中「雲霄飛車」向上爬時，工讀生把機台直接往後用力拉，兩手同時將辣妹的頭「轉到一邊」 。（圖／Facebook／雲爸的3c學園授權）

這段新奇的影片發布到臉書後，吸引了1.4萬人按讚，3100次分享和1400則留言，不少網友相當羨慕工讀生可以趁機碰觸辣妹的背部、肩膀和頭部，直呼「哪裡可以報名工讀生？」、「我現在就要換工作」、「是玩VR還是玩妹子？」、「跟本爽到工讀生，中間還偷笑得很開心」、「這份工作就算違反勞基法，連基本薪資都不到，感覺也不會有人檢舉」、「去應徵說不定有機會脫魯耶」

也有人提到「換個100公斤的的人上去試試看」、「好原始的玩法」、「辛苦工讀生了」，還有男網友po出自己去泰國親自體驗的照片，只見他笑得很開心，但身後負責推動機台的工作人員神情似乎「有點猙獰」。

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關鍵字：VR虛擬實境,體感遊戲機,泰國,東南亞要聞

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