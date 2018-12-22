訛傳林智堅容積率保證　馬偕院長蘇聰賢道歉

▲新竹市兒童醫院BOT案一切均依投資契約及相關法令辦理。（圖／翻攝自新竹市衛生局網站）



政治中心／新竹報導

針對日前媒體報導，新竹市兒童醫院BOT案，馬偕醫療財團法人與新竹市政府簽約時的容積率為250%，工程發包卻以容積率450%計算，新竹馬偕醫院院長蘇聰賢佯稱已獲新竹市長林智堅保證，蘇聰賢今(22)日發表道歉聲明，澄清無論林智堅個人或其市府團隊，從未向蘇聰賢保證新竹兒童醫院興建營運移轉之容機率將由250%提高至450%，或向新竹馬偕醫院為類似之言論。

蘇聰賢在聲明中說，林智堅市長長期關心竹苗地區兒童醫療資源不足之問題，與市府團隊致力於推動兒童醫院之興建，其施政成效有目共睹，與新竹馬偕醫院間之權利義務，一切均依投資契約及相關法令辦理。

有關容機率變更一事，新竹馬偕醫院已依法提出相關申請，無論市長個人或其市府團隊，從未向蘇聰賢院長保證新竹兒童醫院興建營運移轉之容機率將由250%提高至450%，或向新竹馬偕醫院為類似之言論。

蘇聰賢院長亦未曾於民國107年8月30日台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事會中發表「林智堅市長曾向本人保證新竹兒童醫院興建營運移轉容機率提高至450%」之論述，特予以城清

至於蘇聰賢院長曾於107年8月30日台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事會中，提及與林智堅市長餐敘一事，實乃正常業務聯繫，若因此引發外界曲解或不當聯想，而影響林智堅市長及新竹市政府之名譽，新竹馬偕醫院及蘇聰賢院長對此深表誠摯歉意，併為上述澄清，以求回復新竹市政府以及林智堅市長之聲譽。

他並籲請各界尊重新竹馬偕醫院與新竹市政府間有關兒童醫院興建案，均係依法行事，並無任何不當，切勿以訛傳訛，以致損及新竹市政府及新竹馬偕醫院之名譽。

新竹市馬偕兒童醫院是地方政府與民間合作興建兒童醫院的首例，該BOT案去年簽約，興建地點位在建功二路、建功高中對面，占地0.73公頃，委託期間為50年，為全國第一所醫學中心級的兒童醫院，更擔負兒童重症及難症醫療照護，及24小時兒童急診專責醫院責任。