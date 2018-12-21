陳雲林離台留102字親筆信　遺憾「未能如願」見連戰

▲陳雲林來台弔唁江丙坤。（圖／海基會提供）

記者曾俊豪／台北報導

大陸前海協會長陳雲林來台弔唁前海基會董事長江丙坤，陳雲林已於今天（21日）中午返回北京。只不過，他在離台前留下102字感語，對無法見到連戰表示遺憾，文中指出「由於眾所周知的原因，未能如願。臨別之際，衷心祝願老朋友們身體健康，萬事如意。」

陳雲林在親筆信中提到，此次來台弔唁江丙坤先生，送老友最後一程。也希望有機會看望我所尊敬的，為兩岸關係和平發展做出重大貢獻的連戰主席和其他老朋友。但由於眾所周知的原因，未能如願。

陳雲林最後還特別提到，「臨別之際，衷心祝願老朋友們身體健康，萬事如意。」似乎在江丙坤辭世的事情上，讓他格外感慨生命的無常，因為原本兩人已經約好下個月要見面，卻從此再也碰不到。

▲陳雲林在海基會公亮廳弔唁江丙坤。（圖／海基會提供）

事實上，江丙坤辭世後，陸方究竟派誰前來弔唁，一直是台灣政壇關注的焦點，國台辦最後宣布陳雲林以「個人名義」來台弔唁江丙坤。一開始還傳出，陳雲林在行程中安排跟老友連戰會面，但陸委會主委陳明通則以「不要橫生枝節」表明政府立場。

陳雲林本人20日弔唁後則發出聲明稿，當中提到，「這次以個人名義來台送丙坤先生最後一程，心情十分沈重。猶憶十年前首次訪台時丙坤先生在圓山飯店熱情迎候，恍若昨日。今天再次看到這裡的一草一木，勾起我無限的思念和不捨。老友音容宛在，如今物是人非事事休，讓人未語淚先流。」

▲陳雲林已於21日中午搭機返回北京。（圖／記者曾俊豪攝）