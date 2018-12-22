航特部上校獨攀波津加山不幸罹難　軍方證實：河床尋獲遺體

▲軍法官獨攀谷關七雄的波津加山失蹤。（資料照／記者李忠憲翻攝）

政治中心／綜合報導

軍法官登山失蹤！喜愛爬山的陸軍航特部陳姓上校，20日獨攀「谷關七雄」之一的波津加山卻無故失聯，經過漏夜搜救，航空特戰指揮部表示22日證實，陳姓上校已經罹難。

隸屬航特部台歸仁營區的46歲陳姓軍法官，19日到和平區陸軍麗陽營區教課。平日喜愛爬山及拍照的他，20日2點課程結束後，獨自一人開車前往谷關七雄的波津加山爬山。陳妻發現丈夫直到深夜都沒消息，撥打電話以找不到人，立刻向和平警分局谷關派出所報案協尋。

▲航空特戰指揮部上校失聯搜救。（圖／台中市消防局提供，下同）

台中市消防局獲報後，立刻派遣搜救人員，並與麗陽營區官兵、民間團體約20多人上山搜索，同時也運用空拍機，更請求空勤總隊直升機支援，進行陸空搜索，未料，陳姓上校被發現時已經無生命跡象。

航空特戰指揮部表示，本部所屬陳姓上校於谷關失聯案，經本部及警消與救難人員密集搜尋，已於22日13:50時在波津加山步道3.2公里鄰近下方河床處尋獲，惟陳員已無生命跡象，後續將配合檢察官相驗事宜。

航特部對陳上校不幸罹難，至表遺憾與不捨，將全力協助家屬辦理治喪及撫卹事宜，並持恆加強防險教育，確維官兵行動安全。