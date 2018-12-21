嗆江宜樺遭人持刀攻擊　台大教授：因當過兵沒受傷望恢復2年兵役

記者柳名耕／台北報導

前台大教授李達業19日在政論節目上嗆前行政院長江宜樺「最好別回台大」，結果21日早上在林口住處就遭人持刀攻擊，下午黃達業受訪時表示，之所以能夠躲過攻擊，是因為有當過兵反應快，同時呼籲政府能夠恢復2年的兵役。

台灣大學退休教授黃達業19日在政論節目上批評前行政院長江宜樺「江宜樺的領導，讓國民黨整個崩盤」，並呼籲江「最好不要再回台大」，沒想到此語竟引起1名山姓男子（39歲）不滿，在21日早上持刀在黃達業的林口住處的社區大廳等候，企圖持刀攻擊。

黃達業在下午受訪時指出，山姓男子看到他的時候，表示有東西要給他，卻從包包裡拿出水果刀攻擊，當時黃達業看到刀械就立即閃開，提及「我當過兵，感謝中華民國給我2年預官役，年輕人應該要恢復2年兵役才對，不要只有半年」。

雖然已經即時躲開，但是他的虎口仍然被刀柄擦傷，不過黃達業說不會對山姓男子提告，甚至還相當同情他，呼籲政府應該要照顧年輕人，要注意到現在到底有多少年輕人有這樣的症狀。

▼山姓男子被隨後趕到的員警制服，並送往長庚醫院強制就醫。（圖／記者陳豐德翻攝）







▼黃達業在下午受訪時指出，因為有當過2年預官反應才即時，呼籲政府恢復2年兵役。（圖／記者柳名耕攝）

