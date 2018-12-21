影／「嗆江宜樺別回台大」在住處遭人攻擊　台大教授：對保全真的很失望

記者柳名耕／台北報導

台大教授黃達業過去曾在節目上公開挺韓國瑜，21日上午9時許，1名山姓男子突然闖進新北市林口忠孝三路的教授社區內，表示要拿資料給黃達業，在經過郭姓助理接洽時，山男卻突然取出水果刀猛刺，黃達業立刻躲開，但山男還不罷休攻擊在場前來阻止之保全，對此黃達業稍早受訪時表示：「對住家的保全很失望」。



▲黃達業稍早受訪時表示，對於住家的保全相當失望。（圖／記者柳名耕攝）

黃達業為臺灣政治大學銀行系畢業，分別在美國西北大學、中國北京清華大學法學院拿下博士資格，現在為台大金融研究中心主任，主要研究領域為金融市場；在九合一大選期間，黃達業曾上三立電視公開支持韓國瑜的兩岸政策，相當受到矚目。

前行政院長江宜樺18日應台大政治系學會邀請，不料竟引來學生突襲抗議，要求江宜樺為太陽花學運時下令以警力驅逐一事負責。對此，台大金融研究中心主任黃達業19日受邀上三立政論節目「54新觀點」時表示，「江宜樺的領導，讓國民黨整個崩盤」。

不料在19日山姓男子將水果刀藏在包包內，並走進黃達業所住的大樓，表示要拿東西給黃達業，期間與保全聊天後取得信任，當看到黃達業出現時就走上前打開包包，拿出刀械企圖攻擊。

黃達業表示，因為有當過兵才即時躲開，對於保全的疏忽也相當失望；至於是否要對山男提告，黃達業則說這位年輕人其實相當可憐，有可能是被誰挑撥也不知道，所以不會提告。