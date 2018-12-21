　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓正妹實況主企鵝妹來台灣！學中文3個月：就說會上台大吧

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼韓國實況主「企鵝妹」即將來台灣念書。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

▲韓國實況主「企鵝妹」即將來台灣念書。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

網搜小組／綜合報導

來自韓國的知名「Twitch」實況主「企鵝妹」Jinny受到許多台灣網友歡迎和支持，他日前也曾在臉書上宣布，即將要到台灣念書。有網友根據直播內容指出，企鵝妹已經錄取台灣大學華研所語言學校，準備來台3個月學習中文。

企鵝妹日前曾在臉書上發文表示，已經被台大錄取，「我就說我會上吧 heehee XD」。有網友在PTT上指出，企鵝妹19日是最後一次在韓國直播，接著就要開始打包行李準備來台灣，另外，據傳企鵝妹已經錄取了台大華研所語言學校，從26日開始在台灣學中文3個月，一直到3月中旬。

企鵝妹也有提到，她的弟弟也會一起來台灣念書，下一回直播就已經在台灣，將會與粉絲一起過聖誕節開趴。企鵝妹過去直播時也常會順口講幾句中文，在臉書上的貼文也都會有英、中、韓三種語言，圓圓大眼加上精緻的瓜子臉，以及曾在加州留學的高學歷等特質，也讓她吸了不少台灣粉絲。

企鵝妹先前也未參加活動來過幾次台灣，但因為在夜市吃臭豆腐、豬血糕等食物時，脫口說出很糟糕（Night Market Food Sucks）等語，以及一位男性粉絲靠近時，大喊「不要碰我」而引起爭議，但她之後也解釋，自己的確不能接受這兩樣食物，但其他像是珍珠奶茶、雞蛋糕、炸雞排等她都非常喜歡。

先前9月中時，台灣南部因為豪大雨而引起大規模水災，企鵝妹分別各捐了3萬元台幣給嘉義與台南市政府，還在IG寫下，「說到做到！希望台灣一切平安」，今年10月與媽媽首度旅遊也選在台灣。

▼企鵝妹捐款給南部水災。

▲▼韓國實況主「企鵝妹」即將來台灣念書。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

ET快訊
館長也怒！教練帶女學員回家　惱羞毆女友：打到妳流產
男童打疫苗「下面腫起來還癢癢的」　脫褲後醫生跟媽都傻了

關鍵字：實況主,企鵝妹,台大

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大眼妹子遮臉耍萌！手放開秒變「2倍巨大本壘板」　真相笑噴

16歲魯蛇男登「性愛島」極樂3天！2辣妹幫灌酒破處：爽到我想哭

變態男女殺嫩妹做「人肉餡餅」：像牛肉很好吃！還餵死者女兒

19歲女喝掛...詭異亂晃「進冰櫃凍死」！媽怒告飯店求償15億元

近畿大學與台生交流50周年　近大校長：用「實學」面對教育轉型

「摩羯座2018桃花旺」！　苦主「魯一年」：都是大騙子

最高500萬！非洲豬瘟爆第6例　防檢局祭高額檢舉獎金

朋友開店「要免費LOGO」：簡單就好啦～　她1min送一字超霸氣…網療癒讚爆

下殺2.3折！六福皇宮1.8萬房「只要4300元」　12／30入住20萬寢具免費送

在花卉裡起舞　律師媽媽繡出少女夢

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

近畿大學與台生交流50周年　近大校長：用「實學」面對教育轉型

「摩羯座2018桃花旺」！　苦主「魯一年」：都是大騙子

最高500萬！非洲豬瘟爆第6例　防檢局祭高額檢舉獎金

朋友開店「要免費LOGO」：簡單就好啦～　她1min送一字超霸氣…網療癒讚爆

下殺2.3折！六福皇宮1.8萬房「只要4300元」　12／30入住20萬寢具免費送

在花卉裡起舞　律師媽媽繡出少女夢

泡水48hr崩壞！瑪莎公仔「腫成2倍大」　爸看傻：女兒對不起

全台郵局「連線當機近1h」！無法存領大筆金額　網嘆：第幾次

翼龍來襲！下載App前往《侏儸紀X恐龍樂園》馴服大暴龍

台南民生路二段路牌連5扭皺成波浪　女大生笑問：是在睡覺嗎？

提創新名詞遭打臉　柯P：兩岸一家親、九二共識已被汙名化

川普簽西藏旅行對等法　環時：無權對中國指手畫腳！

日職／世界大王降臨北海道！王柏融：秉持台灣精神奮鬥

影／警槍險遭奪畫面曝！通緝犯「反銬」進北檢　一個MOVE瞬間拔槍

洋基應該簽哈波　紐媒列3大重點說明馬查多不值得

近畿大學與台生交流50周年　近大校長：用「實學」面對教育轉型

鄒兆龍：韓國瑜在美國很紅！　「好萊塢高雄人」說話了

中學五人制／難突破爽文戰術　佳里南區第二：也有好處

好驚險！台股終場逆轉小漲2.15點　指數上沖下洗近百點

新北U18／李慶隆強力後援　新北內戰藍隊進冠軍戰

生活熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審..

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視..

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀..

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂..

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

葉毓蘭為陸配帶肉挨罰20萬喊冤..

尤振仲免罰！普悠瑪翻「台鐵高層..

韓實況主企鵝妹　來台大唸書3個..

台北市信義區君悅酒店　傳「合約..

妻蒸奶茶湯圓！出來是蜂巢肉圓傻..

冬至飆30度！一張圖秒懂未來天..

新人打卡後消失　老闆：都早起了..

89歲不老騎士病逝　孫女帶骨灰..

更多熱門

相關新聞

太陽花害死台灣？王炳忠：馬英九縱容

前行政院長江宜樺18日赴台大演講到一半時突遇太陽花學生闖入抗議，只能無奈站在原處，最後狼狽離場，前總統馬英九則表示，4年前他完全支持下令警察驅逐學生，並批評太陽花害死台灣，但新黨發言人王炳忠認為，當初就是馬政府縱容太陽花開花，如今已難回頭。

江宜樺演講被嗆　蔡正元：台大素質差

【江宜樺遭嗆】諸葛俊／有樣學樣　對立衝突無助台灣和諧社會

【江宜樺遭嗆】寫給鬧場學弟妹的一封信：你們玷污的不止是台大

江宜樺台大遭圍攻　他批：欺善怕惡

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　最大亮點饒慶鈺！

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運測漏

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面