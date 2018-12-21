韓正妹實況主企鵝妹來台灣！學中文3個月：就說會上台大吧

▲韓國實況主「企鵝妹」即將來台灣念書。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

網搜小組／綜合報導



來自韓國的知名「Twitch」實況主「企鵝妹」Jinny受到許多台灣網友歡迎和支持，他日前也曾在臉書上宣布，即將要到台灣念書。有網友根據直播內容指出，企鵝妹已經錄取台灣大學華研所語言學校，準備來台3個月學習中文。

企鵝妹日前曾在臉書上發文表示，已經被台大錄取，「我就說我會上吧 heehee XD」。有網友在PTT上指出，企鵝妹19日是最後一次在韓國直播，接著就要開始打包行李準備來台灣，另外，據傳企鵝妹已經錄取了台大華研所語言學校，從26日開始在台灣學中文3個月，一直到3月中旬。



企鵝妹也有提到，她的弟弟也會一起來台灣念書，下一回直播就已經在台灣，將會與粉絲一起過聖誕節開趴。企鵝妹過去直播時也常會順口講幾句中文，在臉書上的貼文也都會有英、中、韓三種語言，圓圓大眼加上精緻的瓜子臉，以及曾在加州留學的高學歷等特質，也讓她吸了不少台灣粉絲。

企鵝妹先前也未參加活動來過幾次台灣，但因為在夜市吃臭豆腐、豬血糕等食物時，脫口說出很糟糕（Night Market Food Sucks）等語，以及一位男性粉絲靠近時，大喊「不要碰我」而引起爭議，但她之後也解釋，自己的確不能接受這兩樣食物，但其他像是珍珠奶茶、雞蛋糕、炸雞排等她都非常喜歡。

先前9月中時，台灣南部因為豪大雨而引起大規模水災，企鵝妹分別各捐了3萬元台幣給嘉義與台南市政府，還在IG寫下，「說到做到！希望台灣一切平安」，今年10月與媽媽首度旅遊也選在台灣。

▼企鵝妹捐款給南部水災。