獨／「天殘腳大娘」率人圍豪宅　建築千金怒控警「大案小報」

地方中心／高雄報導

高雄市一名吳姓建築千金住家遭到一名婦人率領多名男子包圍，這名婦人不但狂按門鈴，還使出天殘腳重踹大門，當時吳姓千金就在浴室洗澡，透過監視器看到這個畫面後相當緊張，趕緊通報警方前來處理，不過吳姓千金指控員警到場處理態度草率，只有帶走這名婦人，其他人全都放走了。

▲一名婦人帶十多人前來包圍吳姓建築千金住家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在11月20日凌晨十二點三十七分，透過監視器畫面可以清楚看到三台車就停在吳姓千金家門口前，大約13個人就走了下來，其中一名婦人瘋狂按吳姓千金家的門鈴，但是沒有人回應，所以這名婦人使出了「天殘腳」重踹大門，還在門上留下腳印，另外的12個人就在旁邊看，隨後這名婦人還在講電話。

▲警方獲報後立即出動快打部隊抵達現場處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳姓千金說當時人在浴室洗澡，聽到有人按門鈴後透過監視器看到這個情況，不敢開門。所以立刻打電話通報警方前來，當時轄區警方派了快打部隊前來，員警盤查相關人的身份後，只有帶走踹門婦人，讓其他人自行離開，這也讓吳姓千金痛批警方處理「不積極」。

吳姓千金認為在場所有人應該都是屬於「現行犯」，應該通通都帶回派出所，而且事後這群年輕人都沒有被通知到分局來進行筆錄，第一時間根本就是「冷處理」，而且移送罪名部分只有毀損，也就是婦人踹門這部分，相關聚眾讓自己「心生恐懼」的恐嚇罪部分並沒有偵辦移送，事後自己不停追案子，甚至寫信到分局督察室檢舉才獲得重視。

同時也質疑警方處理速度太過緩慢，整起案件從11月20日拖到12月中過後，還說是作業流程導致造成，所以吳姓千金相當不滿：「我質疑警方吃案，把案子給壓下來」，表示自己不能接受。

▲婦人對大門使出「天殘腳」重踹 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於這名婦人深夜會率眾包圍吳姓千金家，還使出了「天殘腳」，千金指控對方是下午借錢不成，所以才會率眾來報復，直呼這群人真的是「太囂張」，面對吳姓千金的指控，轄區警方表示自己絕對有依法受理，而且快打部隊抵達現場後，並沒有發現任何衝突情事或相關暴力行為，所以才盤查後帶回婦人。

至於一開始沒有偵辦恐嚇罪部分，警方強調是吳姓千金報案時對於是否提告恐嚇罪態度不明確，等到確定要提告恐嚇罪的時候，立刻進行偵辦，絕對沒有大案小報、冷處理或是吃案等情事。

▲吳姓千金住家大門還留下婦人腳印 。（圖／記者吳奕靖翻攝）