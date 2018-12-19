惡男打趴女友關狗籠！　嗆：看好你兒子、我殺廢物

▲女遭男友關狗籠毆打凌虐。示意圖與本案無關。（圖／翻攝pixabay）

地方中心／台中報導

吳姓男子因詐欺案件被判處5個月有期徒刑才剛服刑完畢，2018年初又因與張姓女友吵架後，動手毆打及強行將她關進狗籠，張女趁隙逃跑並報警，張男再被依妨害自由判刑3月，得易科罰金。

判決書指出，吳姓男子與張姓女友2018年初因細故爆發激烈爭吵，動手毆打張女，事後吳男怒氣難耐又回頭找張女理論，張女因遭毆打心生畏懼不敢出面，不料，吳男竟傳LINE恐嚇稱「妳出不出來一句，妳會付出慘痛的代價，無可挽回的代價」、「看好你兒子，這都是妳逼我，妳會付出代價，我殺廢物…」等語，使得張女不得不依照指示出面。

張女依照吳男指示走至台中市北區附近之武漢街上，吳男立即駕車將張女強拉上車，行進間還不斷動手毆打張女，並將張女手機丟至窗外，張女趁吳男讓她下車撿手機時逃跑不成，隨後被載到吳男位於霧峰區象鼻路的居處。

吳男將張女關進狗籠內欲毆打她，又改拉到2樓工作室毆打，並要求張女至臥室與其一同躺在床上，直到同日上午9時吳男睡著，張女才趁隙逃離報警。

吳男到案後矢口否認犯行，辯稱：沒有拉張女上車，載張女至山上後，就去睡覺，不知道張女離開，當時真的喝醉，忘記了等語。台中地院審判後，依強制罪判處吳男有期徒刑3月，易科罰金9萬元。