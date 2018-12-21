婦人大鬧「死了最好」！英勇所長驚險奪刀　網讚爆

▲婦人企圖拿菜刀自殺，員警在場苦勸。（圖／翻攝自TCPB局長室）

突發中心／綜合報導

台中一名婦人先和女兒發生爭執，不斷咆哮，情緒相當失控，超大聲響驚動鄰居報警。員警獲報到場時，未料婦人竟突然持菜刀抵住自己脖子，並揚言「我自殺給你看！」、「你在前進我就自殺」，令員警相當緊繃，深怕她做出傻事，不斷揉勸並安撫她的情緒，最後趁她不注意之際，所長一個上前奪下刀，順利化解一場驚險過程。TCPB局長室粉絲專業也將這段驚險過程PO上網，不少網友都相當感謝員警的辛苦。

從畫面中可見，婦人情緒相當激動、歇斯底里，即便員警不斷安撫「好好講，拿下來（刀）拜託，讓我們圓滿結束」仍無法讓她冷靜下來，且她突然從住家廚房拿出菜刀抵住脖子，企圖輕生，令在場人都不敢鬆懈。

後來員警細心安撫，接著趁婦人不注意之際，衝上前奪刀，同時將她壓制在地，避免她再度傷害自己，後經家屬同意也將她送醫。

影片曝光後，不少網友都說，「還好有你們，及時阻止了一場可能發生的悲劇」、「警方拿刀瞬間真是有驚無險」、「 警察辛苦了」、「替員警感到危險」。

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