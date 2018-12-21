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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

議員助理關說？員警包庇逃逸外勞賣淫放水雇主

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▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲嘉義王姓員警涉嫌貪汙圖利，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義縣警局朴子分局外事組警員吳招典，與同仁逮捕在KTV坐檯陪酒的2名女逃逸移工時，媒介女移工的王姓雇主疑似找了當地議員的助理前來關說，員警遂對雇主放水，不查辦雇主違反《就業服務法》犯行，讓雇主至少免罰10萬元。最高法院審理後，依照《貪污治罪條例》「圖利罪」，將員警判刑6年、褫奪公權3年定讞。

判決指出，吳員從2011年11月初至2014年12月初，均擔任朴子警分局三組（外事組）警員，負責非法外僑、移工的查緝業務。2014年2月間，警方獲報王姓雇主涉嫌容留女逃逸移工，並媒介到雲林縣水林鄉某鐵皮屋KTV內坐檯陪酒唱歌，吳員與其他員警隨即前往查緝。當天下午4點多，王姓雇主帶著2名逃逸女移工阿蒂與蘇菲雅從KTV後門離開，被其他員警逮住。

王姓雇主立刻打電話給當地議員的張姓助理到場關切，這時吳員也在場，張姓助理看到吳員是老朋友，第二天就打電話給吳員，打探相關案情。吳員最後僅對2名女移工做完筆錄後，將2人移送法辦，至於王姓雇主違反《就業服務法》的犯行，吳員則放水沒有移送相關單位。全案經政風單位發現後，報請雲林地檢署查緝，檢方認為吳員的放水行為，讓雇主躲過10萬元以上50萬元以下的罰單，因此依《貪污治罪條例》「圖利罪」，提起公訴。

一二審均認定吳員有罪，均判處有期徒刑6年、褫奪公權3年。其中二審台南高分院認為，吳員知法犯法，所為有害官箴，並影響一般民眾對於警察機關之信任，對警界威信之傷害不可謂不大，且犯後否認犯行，未見反省之態度，並不可取，因此判刑。案經上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。
 

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關鍵字：法律,人權,關說,議員,員警,包庇,三審,最高法院,逃逸外勞,賣淫

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