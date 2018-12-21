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不認輸的骨氣　旅美設計師江孟芝《陌語症WORDIA》魅力登場

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▲不認輸的骨氣　旅美設計師江孟芝《陌語症WORDIA》登場。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲出生屏東的旅美設計師江孟芝，返鄉舉辦個展《陌語症WORDIA》，今天起108年3月10日於屏東美術館102展覽室展出。　

記者陳崑福／屏東報導

在德國紅點傳達設計大賽獲獎、出生屏東的旅美設計師江孟芝，經半年多的籌備，首度返鄉舉辦個展《陌語症WORDIA》，今21日起108年3月10日於屏東美術館102展覽室展，並分享以藝術扭轉奇蹟的斜槓人生。

▲不認輸的骨氣　旅美設計師江孟芝《陌語症WORDIA》登場。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲旅美設計師江孟芝和縣長潘孟安。 

潘孟安縣長讚譽江孟芝從屏東偏鄉到紐約，勇於追夢，用自己的逆境哲學，在藝術創作領域一路堅持，並在國際設計界闖出耀眼成績，｢面對未知的未來勇敢走下去，這才是人生」是值得年青人學習的榜樣，並邀請她擔任明年10月在屏東舉行｢台灣設計展」的代言人。

江孟芝說，《陌語症WORDIA》是她初到紐約求學時，將自己閱讀報章雜誌累積的2萬多個單字為素材，透過程式設計依音節長短作整理、運算，呈現如宇宙中炫麗的星象般的圖騰，千思萬緒的點與線也串連自己在異鄉生活的故事。

｢屏東是她學習的起點，這次把自己的成果帶回故鄉展出」而展出的主視覺特別特別以燈箱方式呈現，希望帶給屏東鄉親耳目一新的感受，也讓更多人認識藝術創作有無限可能。

31歲的江孟芝，畢業於屏東高中美術班、師大美術系設計組，24歲隻身赴美，至紐約視覺藝術學院求學，現於紐約開設夢界實驗設計工作室並任教於母校紐約視覺藝術學院。

她面對絕境不放棄的人生態度，讓她以紐約視覺藝術學院Paula Rhodes傑出成就獎畢業，27歲即還清百萬留學貸款。作品屢於國際設計賽事中獲獎，並出任多項設計大賽評審委員。

在美工作期間，包括Nike等世界知名品牌，並擔任線上遊戲英雄聯盟官網使用者介面設計團隊的主設計師，是該遊戲互動設計和視覺美學的幕後推手，展覽遍及台灣、美國、中國、義大利等地。

江孟芝已躍身國際設計大師，不僅獲得許多媒體報導，更以暢銷書《不認輸的骨氣》作者之姿，跨界打出知名度。23日下午3時開幕茶會暨導覽，29日下午3時藝術家講座，歡迎鄉親踴躍參與。

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關鍵字：德國紅點,傳達設計大賽,旅美,設計師,江孟芝,美術館

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