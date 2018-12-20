影／冏星人今日頭條發訊「我來自中國台灣」　本人出面解釋了

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冏星人（舊名：囧星人）是台灣知名YouTuber，頻道以影評、書評為主，個人特色是以冏星人身分露臉時會戴假鬍子。日前她入駐《今日頭條》，發布微頭條中介紹自己是「中國台灣的冏星人」。大陸網友紛紛留言歡迎：「歡迎一切中國台灣同胞入駐頭條」、「歡迎台灣的兄弟姐妹們入駐頭條」。

▲冏星人發布微頭條。（圖／翻攝自今日頭條）

冏星人在YouTube頻道上撰簡介「我喜歡電影和書，寫了12年影評，從2013年開始在Youtube發表口說評論」。日前她入駐《今日頭條》，發布的第一條微頭條便先和網友打招呼「嗨，大家好，我們是來自中國台灣的冏星人。很開心入駐今日頭條～書評、影評，還有一些冏人的冷知識，都在我的今日頭條哦～」

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▲冏星人台灣版的官網簡介。（圖／翻攝自冏星人官網）

大陸網友紛紛留言歡迎，「熱烈歡迎來自寶島台灣的愛國同胞」、「希望你們不止是在頭條上說中國台灣，在島內也要說中國台灣。人民群眾的眼睛是雪亮的，我們非常歡迎台灣同胞，但是也會聽其言觀其行」、「歡迎你們入駐今日頭條，也歡迎你們來大陸做客」、「歡迎承認一個中國的台灣同胞」。

對此，冏星人的臉書粉絲專頁瞬間湧入許多網友，想確認該帳號及微頭條是否為本人，「如果是本人，我會很想哭」、「如果是本人，很令人失望」。冏星人則在約20分鐘後留言回覆「謝謝大家關心，那條微博非我本人，是為我處理作品的MCN公司的北京小馬文娛公司為我發的文章。我們只談過作品授權，發文前內容未經過討論，我正在詢問他們詳細狀況。」不過，《ETtoday新聞雲》記者於下午5點20分再次查看並確認頁面，發現冏星人在《今日頭條》的頁面已清空。

冏星人則在下午5點23分時發布臉書貼文，首先謝謝大家關心，接著表示關於中國台灣的微博貼文不代表她的立場，「其微博也非本人持有，幫我註冊微博帳號的公司將註銷此帳號。附圖為討論過程和結果。」

▼冏星人貼出訊息截圖。（圖／翻攝自冏星人粉絲專頁）

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