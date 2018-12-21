▲酒醉男情場失意工作受創，把馬路當自家床，脫光光睡覺，幸得暖男員警勸導。（圖／翻攝自Facebook／愛秀水說秀水，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

喝醉酒脫光光仆街！ 1名年約30歲的徐姓男子，從南部到鹿港打工，在情場失意及工作受挫的打擊下，19日喝到爛醉，從鹿港走路10多公里外的秀水市區，突然就脫光光的，把大馬路當成自家床，整個人就趴睡在地，嚇壞附近民眾，連忙通報秀水分駐所處理。

徐男撲街的地方就在幼兒園前面，擔心會對小朋友造成負面影響，警方趕到趕緊通知消防隊，隨即拿被子幫失意男蓋住，徐男身上酒味很濃，員警立即通知救護車，讓男子裹著被子上救護車，又幫男子把脫下的衣褲統統撿起來，男子一時感動萬分，心情相當激動。

警員陳冠麇、張博看到此種情形，非常關心徐男的狀況，細心的準備了紅豆餅跟熱茶讓徐男暖暖胃，然後再陪徐男聊聊天開導他，漸漸地徐男酒醒了，對於對於自己脫到連內褲都不剩，就直接趴躺在大馬路上的脫序情節，一丁點都不記得了，感到非常的後悔，更感謝有警消人員的協助及勸導。

秀水分駐所長柯福來表示，徐男感情工作生活不順遂喝醉了酒，才會趴在大馬路上，經過員警開導後，心情已經慢慢恢復，員警將他送回鹿港住處，鼓勵失意男要好好生活，好好工作，好運就會跟著來，至於這張被民眾拍下照片貼臉書的照片，所長也呼籲，為避免影響男子情緒，請民眾不要再分享該照片。