「鹿港要怎麼走？」 門前假裝問路　轉身變持刀強盜

▲58歲黃男見張女獨居，假裝問路，轉身持菜刀及握力棒行搶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

發生在6月間，58歲黃男見張女獨自在家門前掃地，假意上門問路「鹿港要怎麼走？」離去後又繞回，手持菜刀侵入張女住宅搜刮財物，張女拿出化妝包內500元交付時關起房門，並趁機報警，黃男趕緊逃之夭夭。警方獲報循線逮人，依加重強盜罪起訴，彰化地院認為黃男預謀犯罪，重判徒刑7年2月。

判決書指出，黃男為還10餘萬債務，於今年6月5日騎乘機車攜帶一把28公分長菜刀，在和美鎮尋找作案目標，下午1時許發現張女在門前掃地，先上前攀談問路，離開後以膠布將車牌末2碼遮蔽再繞回張女家，利用菜刀將門鎖撬開闖入，他先拿起二樓房間內一把握力棒當凶器，再走向三樓繼續翻箱倒櫃，張女發覺有異，推門查看發現，剛剛的問路人竟然闖入家中當小偷，嚇得尖叫。

黃男左手拿握力棒，右手拿菜刀威脅張女不要抗拒，張女冷靜的拿出化妝包內500元現金，利用黃男拿錢時，趕緊關閉房門，並把門旁梳妝台推往門口阻擋後報警，黃男見狀趕緊逃逸。警方1點19分獲報，同日下午3點50分在黃男家中將他逮捕歸案。

法庭審理發現張男於現場附近尋找下手目標多日，加上有時會跟朋友做臨時工，健康已接受治療，也會向家人拿錢，非毫無經濟來源，持菜刀搶劫已屬預謀犯罪，依違反攜帶凶器侵入住宅強盜罪，處有期徒刑7年2月。