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影／中遠海能「運力規模全球第一」　瑞銀11月降股價評級...疑經營現裂縫

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大陸中心／綜合報導

大陸「中遠海能」董事總經理賈利賓，於21日凌晨2時，疑因精神狀況及情緒不穩定，於台北松山區敦化北路上某五星級酒店墜樓身亡，根據了解，「中遠海能」為大陸國企，公司官網指出，中遠海能擁有的油輪船隊運力規模為全球第一。但11月卻傳出瑞士銀行降低其股價評級的消息，疑似有經營相關問題，不過賈利賓墜樓真實原因，還有待警方調查。

▲▼中遠海能董事總經理賈利賓（右）。（圖／翻攝大公報）

▲中遠海能董事總經理賈利賓（右）。（圖／翻攝大公報）

根據《東網》11月消息指出，瑞銀發表研究報告，中遠海能(01138)第3季轉虧5,300萬元人民幣；考慮到第4季為傳統旺季，再加上近期運費升幅超出預期，推估本季內可錄純利。考慮到明年燃料運費勝預期，或為中遠海能股價帶來上行空間，因此將目標價由4.3港元，調升至4.7元，但評級由「買入」降至「中性」。

▲▼中遠海能第6艘亞馬爾冰區LNG船。（圖／翻攝自航運交易公報微博）

▲中遠海能第6艘亞馬爾冰區LNG船。（圖／翻攝自航運交易公報微博）

根據了解，「中遠海能」全名「中遠海運能源運輸股份有限公司』（COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.，港交所：1138、上交所：600026），屬於大陸國有企業，是一間在香港交易所上市的航運公司，主要從事大陸沿海地區運送石油及煤炭，等多種與航運相關的業務。

「中遠海能」於1994年成立，前身是「上海海興輪船股份有限公司」，為大陸國務院證券委員會確定的第二批境外上市試點企業。1994年11月海興輪船正式公開發行108,000萬股 H股，在1994年11月11日於香港交易所正式上市。直到2016年10月，中海才正式更名為「中遠海運能源運輸股份有限公司」。

▲▼總經理跳樓。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲中遠海能總經理跳樓現場。（圖／記者柳名耕翻攝）

「中遠海能」是大陸LNG（液化天然氣）運輸業務的主要廠商，旗下有兩家從事LNG運輸業務的專業公司，一家是「上海中遠海運液化天然氣投資有限公司」（簡稱上海LNG），另一家是與招商輪船各持股50 %的合資公司「中國液化天然氣運輸（控股）有限公司」（簡稱CLNG）。業務範圍包括LNG海上運輸、LNG船舶投資、監造和管理等。

截止2018年10月為止，中遠海運能源擁有和經營油輪船舶160艘，共可載重2253.7萬噸；建油輪船舶1艘，具有7.2萬載重噸能力；液化天然氣船舶25艘，417.2萬立方。公司官網指出，中遠海能擁有的油輪船隊運力規模為全球第一。

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