中遠海能上半年預虧逾2億元　油輪業駛入黑暗時刻

▲中遠海運能源亞馬爾冰區LNG船VLADIMIR VIZE輪。（圖／中遠海能官網）

大陸中心／綜合報導

中遠海能董事總經理賈利賓21日於台北墜樓身亡，動機撲朔迷離，引發外界揣測。日前有媒體報導，中遠海能7月發布業績預虧公告，截至2018年上半年度，實現歸屬上市公司股東的凈利潤為「虧損」人民幣2.09億元至2.82億元人民幣（約9.32至12.58億新台幣），是近五年來第一次中報虧損；體現全球油運市場的「低迷局面」。且中遠海能疑似出現經營危機，間接導致總經理墜樓身亡，案件真相還有待警方調查結果披露。

▲中遠海能董事總經理賈利賓（右）。（圖／翻攝大公報）

綜合陸媒報導，7月中旬，中遠海能A股公告凈利潤為「虧損」。中遠海能指出，業績預虧的主因為，2018年上半年，國際原油運輸市場需求端，受全球原油庫存進一步下降，大陸等主要進口國原油增速放緩，委內瑞拉原油出口減少等影響，影響需求增長。供給端部分，儘管上半年老舊油輪拆解量達到同期的歷史高點，但前期大量新增運力，還需要需時間消化，市場運價持續在低位徘徊。

在中遠海能2017年業績會上，中遠海能總經理劉漢波曾指出，油輪運輸行業已處於「周期底部」，但也是逆勢發展的好時機，公司未來將繼續實施「逆周期」發展戰略。

不過，中遠海能發布虧損訊息，是近5年來第一次，往年的財報顯示，上一次年中虧損是在2012年和2013年，分別損失4.9億、9.5億元人民幣（下同），2014年則是「涉險」扭虧，年中小幅盈利4260萬，此後公司一直保持盈利，直至2018年。

▲ 中遠海能總經理留9頁遺書墜樓身亡現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

中遠海能董事會祕書李倬瓊透露，目前國際原油運輸需求端，仍受各種宏觀事件的影響，市場運價持續在低位徘徊。這解釋了中遠海能上半年營運低迷的原因，但具體細分業務的表現，暫時不方便透露。

在一些航運諮詢機構看來，油輪行業已經進入「黑暗時刻」，且短期內不會有實質性變化。波羅的海國際航運公會（BIMCO）指出，2018年將成爲原油油輪行業的另一個虧損年，並且很有可能再2019年下半年才能達到平衡。

面對困境，中遠海能A股和港股也出現「反應」，雖然分別上漲3.1%、1.16%，報收4.32元/股、3.5港元/股，但與2017年同期高點相比，股價已下挫38.9%，港股股價則縮水24.7%。