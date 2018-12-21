九合一選後雙城論壇「只是開始」　兩岸城市交流或迎高峰期

▲雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海市副市長周波。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

2018台北上海雙城論壇昨舉行，作為九合一大選後，在台灣舉辦的首場大規模兩岸交流活動，與會台商認為透過本次的成功，替兩岸交流奠定模板，預計明年將迎來城市論壇的「爆發性」高峰期。陸方學者也認為，陸方將首先選擇沿海省市做對接口，但也提醒仍須視實際需求而定，「這會有一段過程」。

上海社科院台灣經濟中心執行主任盛九元本次以學者團身分，來台參加雙城論壇，他認為在大陸中央表態下，兩岸城市交流可成為一個趨勢，但也提醒「要達成也要看互相的需求、實際效益而定」。

盛九元認為以上海來說，有廣大的市場和創新能力，台北則在健康醫療產業，長照、垃圾不落地等政策執行具有優勢，值得互相學習，同時政治基礎上，基本上要「兩岸一家親」，認為兩岸城市在這種互相需求中，可能會需要一段過程。





▲雙城論壇開幕式，兩市簽署3項合作協議。（圖／記者林敬旻攝）

與會台商則多對未來可望有更多城市交流表示期待，台企聯副會長、17創聯盟加速器執行長林子凱表示，近兩年兩岸關係趨於冷淡，九合一大選後，如此迅速、順利地舉辦雙城論壇，可以說是「雙方都有一個比較明確的表態」，「也算是一趟破冰之旅」，看得出兩岸一家親不只是口號。

上海台商麥可將文創園區總經理連泰瑞直言，「這是一個真實民意的體現」，認為這屆雙城論壇將是一個開端，讓兩岸城市交流迎來新的高峰。

連泰瑞說，台商圈內對未來城市交流已經有「無限想像」，諸如雙港論壇、三城論壇等，甚至更多縣市的加入；林子凱認為，以三城論壇為例，更有機會帶動台灣南北部產業優勢的串聯，越多城市加入交流可以更聚焦、更多的交集互補。

▲雙城論壇文化分論壇。（圖／台北市政府文化局提供）

林子凱也舉自己參加昨天下午的分論壇為例，大健康產業台灣在區塊鏈技術的應用，製藥、健康領域的前沿做法，讓上海方代表趨之若鶩，顯見雙城交流除學習經驗，更有機會帶動產業發展，以青年創業、兩岸合營企業等方式呈現。

連泰瑞指出，從文化分論壇的爆滿和於影視、時裝等領域交流的內容來看，均與今年陸方提出的惠台31條措施有很大的關聯，且台北於文創產業具優勢，有松菸、華山、永康街、大稻埕等成功案例，上海也已發布文創50條支持政策，本屆雙城論壇主題「循環經濟」內，諸如城市改造、老建物翻新、廢物利用等，也均與文創產業有關，後續發展值得關注。