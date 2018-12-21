韓國瑜拚「鮭魚返鄉」　江蘇台商笑讚「生意做不完」

▲高雄市長當選人韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

記者魏有德／江蘇昆山採訪報導

高雄市長當選人韓國瑜將在25日就職，他在選前打出「郭董牌」，吸引台企「鮭魚返鄕」投資高雄。對此，江蘇昆山當地的台商表示，自己在高雄原本就有辦事處，未來若真的能有大批企業進駐，帶動城市發展，相信「生意是做不完的」。

江蘇昆山是台商重鎮，位在當地高新技術區的研華科技，從工業電腦轉型智慧工業應用，主要以工業物聯網整合應用為主，包括智慧城市、智慧醫療及提供產業項目執行的解決方案，共有17000多種產品。

▲研華科技總經理陳順浪。（圖／記者魏有德攝）

公司總經理陳順浪在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，高雄如果成功招商，很多建設都會需要物聯網的應用，譬如大樓管理系統，研華已經有完善的方案，有需要可以馬上投入。

▲郭台銘表示願意到高雄投資及擴大高雄鴻海數位匯流數據中心。（圖／記者蔡紹堅攝）

為了兌現高雄未來發展與招商承諾，韓國瑜用行動證明創造更多就業機會，積極打造高雄財富的想法都是「真的」。開票隔天，韓國瑜與鴻海董事長郭台銘的「5分鐘暢聊」，得到郭台銘願意到高雄投資及擴大高雄軟體園區鴻海「數位匯流數據中心」的正面回應。

此外，被動元件龍頭廠國巨，之前也宣布，三年要在高雄投資100億的資本支出，並在大發工業區取得6300坪土地蓋廠，並按原定計畫，持續根留台灣、布局全球。



在中美貿易摩擦尚未趨緩之際，大陸台商對於投資高雄普遍表示讚許，但能否成為台商的另一隻「金雞母」，除了韓國瑜「賣菜郎CEO」的個人魅力，仍得觀察企業進駐力道是否足夠，打造完整供應鏈減少成本，才能吸引更多「鮭魚」返鄉投資。

