韓國瑜又有新點子？中油舊煉油廠「設賽馬場」　派局長香港取經

▲韓國瑜在會中表示要發展賽馬產業鍊 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

準高雄市長韓國瑜出席「與韓國瑜準市長有約工商建研會政策建言」座談，告訴大家現在他的腦袋當中，不僅是只有愛情產業鍊，現在還有「賽馬產業鍊」，地點將會選在中油高雄楠梓煉油廠，未來會計畫興建賽馬場，並發展周邊產業鏈，上任後將請觀光局長至香港取經。

韓國瑜針對已經停工遷廠的中油高雄煉油廠楠梓這個區域該怎麼用，第一次提出來將仿造香港成功經驗，發展賽馬產業鏈的計畫。韓國瑜指出，賽馬產業鍊將從養馬、賽馬、研究馬、分享馬開始，預期可以增加五千至一萬個工作機會，如果再加上每週舉辦兩場賽馬，光是高雄飯店一定會客滿。

但為何會選在楠梓發展賽馬產業鍊，可能很多人都不知道，20多年以前高雄左營有一個馬場，於民國62年由海軍陸戰隊成立，現在屬單位為中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會，雖然講到騎馬大家都會想到后里馬場，可是左營馬場對台灣馬術界可是貢獻良多。1995年還曾經在左營馬場舉辦現代五項世界青年男子錦標賽，共25國87位選手參賽，應該是我國史上最大的馬術比賽。

▲韓國瑜表示可以透過賽馬來創造就業機會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步已經確定在上任以後，會立刻請觀光局長到香港取經引，韓國瑜認為若是單純發展賽車產業可能會賺不到錢，只有達到城市行銷的效果，賽馬的經濟效益絕過超過賽車。