應對中美貿易戰 兩岸企業「找活路」轉攻內需市場

▲天瑞儀器是大陸本土檢測儀器設備製造企業的「領頭羊」。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／江蘇昆山採訪報導

受到中美貿易戰影響，包含台資在內，大陸不少以出口美國為主的企業轉攻內需市場或前進東南亞避險，但也有公司「化危機為轉機」。像是大陸檢測儀器製造商「天瑞儀器」，由於其內需市場主要競爭對手來自國外，反倒成為貿易戰中的「幸運兒」。

「天瑞儀器」是大陸本土檢測儀器設備製造企業的「領頭羊」，主要以光譜、色譜、質譜三大系列分析測試儀器研發、生產及銷售為主，內銷市場佔公司營運70%。

▲天瑞儀器總經理應剛。（圖／記者魏有德攝）

對於中美貿易戰僵持不下，天瑞儀器總經理應剛表示，大陸其實很多人不認為自己是高科技國家，許多高級檢測設備都是用買的，主要從美國、歐洲、日本進口，「整批加稅，我們產品競爭力自然就提高了。」他強調，「加稅不是單向的，出口被加稅，進口也會被加，反而對天瑞來說是好事。」

▲台企研華科技總部位於江蘇昆山高新區。（圖／記者魏有德攝）

位於江蘇昆山高新區的台資企業研華科技，因應中美貿易戰，也有獨門「撇步」。由於研華科技生產的機種品項很多，總經理陳順浪表示，公司業務面向全球，美國、歐洲及亞洲地區約各佔3成，將完全銷售美國的機種，「先移回台灣生產反而影響不大」。



中美貿易戰引發全球金融震盪，大陸國家主席習近平與美國總統川普日前在G20會談後，初步達成90天貿易戰休兵協議。最新消息傳出，中美兩國計劃在2019年1月舉行貿易會談，目標在3月前達成協議，終止貿易戰。