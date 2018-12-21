　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

應對中美貿易戰 兩岸企業「找活路」轉攻內需市場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲天瑞儀器是大陸本土檢測儀器設備製造企業的「領頭羊」。（圖／記者魏有德攝）

▲天瑞儀器是大陸本土檢測儀器設備製造企業的「領頭羊」。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／江蘇昆山採訪報導

受到中美貿易戰影響，包含台資在內，大陸不少以出口美國為主的企業轉攻內需市場或前進東南亞避險，但也有公司「化危機為轉機」。像是大陸檢測儀器製造商「天瑞儀器」，由於其內需市場主要競爭對手來自國外，反倒成為貿易戰中的「幸運兒」。

「天瑞儀器」是大陸本土檢測儀器設備製造企業的「領頭羊」，主要以光譜、色譜、質譜三大系列分析測試儀器研發、生產及銷售為主，內銷市場佔公司營運70%。

▲天瑞儀器總經理應剛。（圖／記者魏有德攝）

▲天瑞儀器總經理應剛。（圖／記者魏有德攝）

對於中美貿易戰僵持不下，天瑞儀器總經理應剛表示，大陸其實很多人不認為自己是高科技國家，許多高級檢測設備都是用買的，主要從美國、歐洲、日本進口，「整批加稅，我們產品競爭力自然就提高了。」他強調，「加稅不是單向的，出口被加稅，進口也會被加，反而對天瑞來說是好事。」

▲台企研華科技總部位於江蘇昆山高新區。（圖／記者魏有德攝）

▲台企研華科技總部位於江蘇昆山高新區。（圖／記者魏有德攝）

位於江蘇昆山高新區的台資企業研華科技，因應中美貿易戰，也有獨門「撇步」。由於研華科技生產的機種品項很多，總經理陳順浪表示，公司業務面向全球，美國、歐洲及亞洲地區約各佔3成，將完全銷售美國的機種，「先移回台灣生產反而影響不大」。

中美貿易戰引發全球金融震盪，大陸國家主席習近平與美國總統川普日前在G20會談後，初步達成90天貿易戰休兵協議。最新消息傳出，中美兩國計劃在2019年1月舉行貿易會談，目標在3月前達成協議，終止貿易戰。

ET快訊
館長也怒！教練帶女學員回家　惱羞毆女友：打到妳流產
男童打疫苗「下面腫起來還癢癢的」　脫褲後醫生跟媽都傻了

關鍵字：昆山,貿易戰,特派現場

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

60歲大叔9個仿真娃娃當女兒養　被罵變態：我自己坦蕩蕩

川普簽西藏旅行對等法　環時：無權對中國指手畫腳！

律師40年首見「打爆電話聲援」　孟晚舟：為陌生人的信任淚流滿面

影／山西挖出千年雞湯「清能見骨」　盜墓賊：幾秒鐘就黑掉發臭！

中遠海能上半年預虧逾2億元　油輪業駛入黑暗時刻

美起訴中方駭客「偷軍事機密」　陸外交部：你們捏造事實！

華聞快遞／中國人民銀行：債券市場11月發行各類債券達4兆

影／中遠海能虧損11億　賈利賓「專業交流」赴台...找解套方案？

影／中遠海能「運力規模全球第一」　瑞銀11月降股價評級...疑經營現裂縫

熊貓復育大解密　探險王森林「找糞便、足跡」

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

60歲大叔9個仿真娃娃當女兒養　被罵變態：我自己坦蕩蕩

川普簽西藏旅行對等法　環時：無權對中國指手畫腳！

律師40年首見「打爆電話聲援」　孟晚舟：為陌生人的信任淚流滿面

影／山西挖出千年雞湯「清能見骨」　盜墓賊：幾秒鐘就黑掉發臭！

中遠海能上半年預虧逾2億元　油輪業駛入黑暗時刻

美起訴中方駭客「偷軍事機密」　陸外交部：你們捏造事實！

華聞快遞／中國人民銀行：債券市場11月發行各類債券達4兆

影／中遠海能虧損11億　賈利賓「專業交流」赴台...找解套方案？

影／中遠海能「運力規模全球第一」　瑞銀11月降股價評級...疑經營現裂縫

熊貓復育大解密　探險王森林「找糞便、足跡」

綠營民調力拱2020年橫掃藍綠　柯文哲：後面不知道什麼陰謀

中職／高志綱肩負傳承任務　培養全新3連霸世代

陳雲林離台留102字親筆信　遺憾「未能如願」見連戰

高允真是誰？擊敗A咖女星，她的美貌成為南韓最新整容範本！

吃湯圓過冬至　精選台中4間人氣湯圓名店

豬瘟+傳染病沒人敢住　丹麥要把移民送到「鬼島」隔離

唐西奇前28場500+100+100達詹皇紀錄　成最強新秀

MPF久等了！鼓鼓合體廷廷台北跨年　驚喜獻唱這首歌

60歲大叔9個仿真娃娃當女兒養　被罵變態：我自己坦蕩蕩

FIFA公佈世界排名　中華男足維持124名

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

大陸熱門新聞

日海鮮店長驚呼　中國人太有錢

國中被踹頭！20年後他怒賞老師..

韓國瑜拚鮭魚返鄉 台商笑讚生意..

日女大生問戀愛經　陸外交部發言..

保安打死懷孕浪浪扔垃圾桶！

瑞銀降海能評級疑經營現裂縫

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

華為風暴 日本人寫信挺孟晚舟

影／31項措施放寬兩岸合拍影視..

《幸福一家人》是否拍續集？　幕..

雙城簽33協議　周波：實在的福..

雙城論壇成開端　城市交流迎高峰..

國中妹要跳樓　民警曬娃照解救

不敢嫁官富二代　女過30是郊區..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜拚鮭魚返鄉 台商笑讚生意做不完

高雄市長當選人韓國瑜將在25日就職，他在選前打出「郭董牌」，吸引台企「鮭魚返鄕」投資高雄。對此，江蘇昆山當地的台商表示，自己在高雄原本就有辦事處，未來若真的能有大批企業進駐，帶動城市發展，相信「生意是做不完的」。

側寫／江丙坤的「鞠躬盡瘁」

商務部：中美計劃明年1月貿易會談

談雙城論壇 陸委會:多辦正事、少政治

總裁開講／美對中若擴大加稅　央行：勢必衝擊台灣！

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　最大亮點饒慶鈺！

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運測漏

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面