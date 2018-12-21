側寫／陳雲林來台弔唁　道盡江丙坤的「鞠躬盡瘁」

▲前海協會長陳雲林來台弔唁江丙坤。（圖／海基會提供）

記者曾俊豪／特稿

前海基會董事長江丙坤病逝，其追思會堂佈置完畢後，便有許多政商人士前來哀悼，但不管是前總統馬英九、前副總統蕭萬長或吳敦義，受矚目的程度都沒有大陸前海協會長陳雲林來的高。因為陳雲林雖然以個人名義來訪，卻有國台辦官員陪同他進到海基會，在當前兩岸局勢下，無疑留給外界想像空間。

江丙坤辭世的消息傳出後，陸方便已經在思考要派誰前來弔唁，鑑於兩岸目前的情況以及江丙坤生前在兩岸事務的奉獻，外界一致認為最合適的人選，無疑是曾經和他八次會談，簽署18項協議的陳雲林—既沒有官方色彩，也和江丙坤私交甚篤。

然而，陳雲林來台弔唁老朋友的行程，卻也成為雙方兩岸事務主管部門的另一波角力，因為江丙坤的追思會堂設在海基會。自從2016年政黨輪替後，兩岸因為沒有「共同的政治基礎」，官方交流全中斷，這次陳雲林來台弔唁，握有主控權的海基會和陸委會，當然不願放過這個機會。

加上陪同陳雲林來台的人員當中，還有國台辦綜合局局長、海協會秘書長馬國樑以及國台辦前港澳局局長、兩岸企業家峰會副秘書長王憲等兩位國台辦「局級官員」。也因此，除了媒體關注「可能的破冰」，海基會也嚴陣以待。

▲海基會董事長張小月親自接待大陸前海協會長陳雲林。（圖／海基會提供）

最外圍，由前秘書長高孔廉打頭陣，他也和陳雲林相識多年，迎接「老朋友」再合適不過；進到門口，則是現任秘書長姚人多，簡單問好後，便交給最後一棒，現任董事長張小月在電梯口「坐鎮」迎接陳雲林。只可惜，陸方也早有準備，除了陳雲林之外，外界關注的兩位國台辦「局級官員」都隱身在人群中，沒有站在陳雲林的身旁，避免和海基會「不必要的接觸」。

追思會場還有段小插曲，陳雲林抵達前半個小時，一名自稱來自高雄的沈小姐，手中捧著一束花進到海基會，她表示，陳雲林在2008年第一次到台灣時，自己參與了晶華飯店的「圍城行動」，還曾用國旗丟向陳雲林。

但十年過去，她再次專程北上到海基會卻是希望向陳雲林「致歉」。沈小姐說，自己過去認為大陸對台處處打壓，想保護這片生長的土地才會參與抗議活動；但她現在選擇有條件的認同「九二共識」，想就當年的行為向陳雲林獻花致歉。

▲現場維安人員與該女子溝通。（圖／記者曾俊豪攝）

只不過，維安人員礙於安全考量，派出三名警力柔性勸阻，一直到陳雲林離開時，她都沒有辦法接近，就像海基會和兩位國台辦官員一樣「零互動」。

2008年，江丙坤以海基會董事長的身份投入兩岸交流，促成雙方簽署18項協議；2016年政黨輪替，兩岸關係陷入冰點，唯一一次「可能的官方互動」還是在江丙坤的追思會堂。陳雲林用「鞠躬盡瘁，死而後已」表達好友在兩岸和平上的努力，或許真是最貼切的註解。

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▲前海基會董事長江丙坤追思會堂設在海基會二樓公亮廳。（圖／記者曾俊豪攝）