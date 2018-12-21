防蚊宣導創意無限　台南繪畫比賽頒獎

▲台南市政府登革熱防治中心於舉辦「2018年登革熱防治校園繪畫比賽」頒奬。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府登革熱防治中心於12月20日舉辦「2018年登革熱防治校園繪畫比賽」頒奬，得獎作品由國中小、高中學生創意發揮，透過圖畫及文字，將登革熱防治的知識讓民眾更淺顯易懂的瞭解，如何做好「巡、倒、清、刷」的防治措施。

登革熱防治中心陳怡主任表示登革熱防治知識，除了透過媒體、廣播及社區巡查人員的宣導外，更需要藉由圖文的宣導海報及單張，讓民眾澈底瞭解，登革熱的症狀、傳染病媒蚊的樣貌、病媒蚊孳生的環境、孳生源清除的重要性等，預防登革熱的發生，民眾在日常生活中該做到那些事，皆可透過海報及單張，時時刻刻提醒每一位民眾。

2018年的登革熱防治校園繪畫比賽，獲得台南市國中小及高中學生踴躍參加，報名參加件數達257件（高中90件、國中48件、國小119件），此次參賽的水準一致獲得評審委員的讚譽，經由專業評審進行選評後，除了選出各學級的前3名及佳作3名外，今年再增加入選奬8名，以鼓勵參賽學生。防治中心除於12日進行頒奬外，更將得奬作品製作成2019年的月曆，更能深入每日生活，提醒民眾做好「巡、倒、清、刷」的防治措施。

2018年藉由台南市政府團隊、各公私立單位及台南市民的共同努力之下，本土登革熱病例只有1例，台南市政府團隊在2019年更持續107年的防治策略措施外，請每位市民將登革熱「巡、倒、清、刷」的防治措施，內化成為日常生活中的習慣，共同杜絕登革熱在台南地區流行，守護台南市民健康。