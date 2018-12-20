北市機車疑搶快過黃燈路口　撞2機車4人輕重傷

▲雙載機車搶黃燈，撞上2部機車造成4人輕重傷送醫。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市中正區羅斯福路三段與新生南路路口，20日凌晨0時許發生一起嚴重的機車車禍。一輛雙載的藍色機車，由北向南行經羅斯福路三段，經過羅斯福路三段316巷路口時，疑似搶快闖越黃燈路口，與綠燈起步的紅色機車、白色機車發生擦撞，造成3部機車上的4人分別受到輕重傷，被送往鄰近的醫院救治，所幸目前都無生命危險。

其中藍色機車的駕駛馮姓男子（20歲）全身多處擦挫傷，而後座的李姓男子（20歲）則是四肢擦挫傷，並有輕微腦溢血，救護人員將他送往萬芳醫院治療；紅色機車的駕駛則是在速食店打工的蔡姓男子（19歲），四肢有嚴重擦挫傷，輕微腦溢血，並有失憶狀況，被送往台大醫院救治中；白色電動機車的駕駛鍾女傷勢較輕，但仍被送往和平醫院治療。

當時蔡姓男子騎乘機車去送外送，正準備回到新生南路上面的公司；鍾姓女子則是台大學生，騎乘機車要返回學校宿舍的路上，行經羅斯福路三段316巷，卻剛好遇到這起車禍意外。附近民眾認為316巷口的行車視野，容易被路口的路樹及騎樓柱子給擋住，懷疑也是這起車禍發生的原因之一。

警方表示，3名駕駛經酒測後，皆確認無酒精反應，警方調閱附近路口監視器影像，發現疑似是藍色機車搶快闖黃燈，才會釀成這次意外，但詳細車禍原因，警方認為還有待交通分隊釐清。

▲疑似肇事的藍色機車，機車零件散落一地。（圖／記者趙永博攝）



▲蔡姓男子所騎去外送的紅色機車。（圖／記者趙永博攝）



▲鍾姓女子所騎乘的白色機車。（圖／記者趙永博攝）



▲轄區交警在現場拍照採證，要回去釐清詳細肇責。（圖／記者趙永博攝）