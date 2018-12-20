樹林中年男子騎車擦撞分隔島　自摔撞頭傷重不治

▲環漢路五段一處加油站前，一名男子騎車自摔倒地送醫不治。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市樹林區環漢路五段樹林往板橋方向一處加油站前，20日凌晨1時許，發生一起機車自摔的車禍。一名年約40多歲的男子騎乘機車時，疑似不慎擦撞路旁分隔島後自摔倒地，路過民眾見狀趕緊報警。警消獲報趕抵現場，發現男子已經無生命跡象，趕緊將他送往鄰近的亞東醫院搶救，但最後仍傷重不治。

警方表示，當時有民眾路過目擊車禍，並協助報警，根據目擊者描述，男子騎乘機車時並無擦撞其他車輛，疑似因為不熟路況，沒注意到道路轉彎，才會擦撞路旁水泥分隔島。機車擦撞後倒地，男子也跟著倒地，安全帽脫落，頭部撞擊地面，就倒地不起了。

警消到場後發現男子傷勢嚴重，已失去生命跡象，臉部也有撕裂傷，立即將他送往板橋亞東醫院搶救，經過急救後，男子仍因顱內出血，傷重宣告不治。

警方調查，男子所騎乘的機車是一名廖姓男子所有，但目前沒有連絡上廖姓男子，不確定傷者是否為廖姓男子或其親友，警方將持續連繫。

鑑識人員到場鑑定後，初步定調為自摔意外，還要對男子進行抽血檢驗，釐清是否有酒駕嫌疑。另外，員警也正調閱附近路口監視器畫面，要進一步釐清詳細車禍原因。

▲鑑識人員對機車進行採證。（圖／記者趙永博攝）



▲現場還遺留男子的血跡。（圖／記者趙永博攝）



▲男子的安全帽掉落在一旁。（圖／記者趙永博攝）



▲鑑識人員及員警在現場持手電筒找尋擦撞痕跡。（圖／記者趙永博攝）