全家族都很憂鬱！10年詐保3000萬　花蓮母女檔收押禁見

▲花蓮一對母女檔及家族成員，10年來假借罹患精神疾病為由，詐領保險理賠高達3000多萬元，母親張玉真、女兒楊閔庭遭收押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵辦花蓮張姓家族詐領3000多萬元保險金案，檢方19日深夜依詐欺等罪將為首的張玉真母女檔聲請羈押禁見，台北地方法院20日召開聲押庭，裁準母女檔收押禁見。法官認為，母女檔否認犯行，且供詞不一，又包括Line對話皆明確顯示犯意聯絡、犯案分工細節，犯罪嫌疑重大且有串證、滅證之虞。

全案起源台北地檢署打擊民生犯罪專組的主任檢察官黃珮瑜，於日前參加保險相關座談時，聽聞花蓮一原住民家族以全家都有憂鬱症等精神疾病為由，長期請領保險理賠，研判有詐欺嫌疑，因此決定分案調查。

果真查出，自2008年起，50多歲婦人張玉真為首的家族成員，分別到台北榮總、花蓮慈濟等大醫院求診精神科，使醫師做出憂鬱症、環境適應障礙等錯誤診斷後，再向保險公司申請住院及失能理賠。初估10年來陸續向國泰、台灣人壽等3家公司詐領超過3000萬元理賠金。

檢方也發現，張玉真因一保險業務員曾教她如何申請理賠較易成功等技巧，張婦因此說服包括女兒在內家族成員加入「裝病領保」的行列，還成立Line群組，傳授技巧，甚至張婦替成員繳交保險費及住院開銷等，光張婦的女兒楊閔庭部分，就涉嫌詐領1000多萬元。

檢調19日兵分5路進行搜索，並傳喚張婦、女兒楊閔庭等家族成員共10多人到案，訊後多數成員獲請回，張婦及女兒則被檢方向法院聲請羈押禁見。