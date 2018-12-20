X光車手煞車沒拉滑行　駕駛阻擋遭夾死...大客車運將不起訴

▲檢方對陳男駕駛大客車撞死阻擋乳房攝影X光車滑行鄧男不應負過失責任予以不起訴處份。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

駕駛乳房攝影Ｘ光車的鄧姓男子，停放桃園市楊梅區校前路旁斜坡，因未拉手煞車導致車輛滑行，他衝到車後阻擋卻遭到陳姓男子駕駛大客車撞上傷重不治，陳男因業務過失致死罪嫌被送辦，桃園地檢署調查後，認為鄧男未拉手煞車致車輛往後滑動，為車禍意外發生主因，陳男不應負過失責任，已予他不起訴處分。

檢方調查，2018年8月23日16時許，鄧男駕駛乳房攝影X光車前往楊梅區校前路停放，卻忘了拉手煞車，致乳房攝影X光車往後滑動進入車道，他衝到後方要阻擋乳房攝影X光車滑行，卻遭陳男駕駛大客車當場撞倒。鄧男被撞後因腹部鈍挫傷併骨盆骨折導致大量出血，送醫後仍因低血容性休克死亡，鄧男的母親認為大客車駕駛陳男有業務過失致死罪責，提出告訴。

檢方指出，乳房攝影X光車因斜坡加速滑行，到撞擊大客車的肇事歷時約僅3秒，且該處路幅並不寬敞，實在難以認定陳男有何預見的可能性，若鄧男不要忘了拉手煞車、之後又站在乳房攝影X光車後方想要阻擋滑行，也不會被陳男駕駛的大客車撞上，難以認定陳男駕駛的大客車與鄧男受傷之間的因果關係，已予陳男不起訴處分。