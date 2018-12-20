男子不顧他人死活　半夜讓店家瓦斯外洩

▲宜蘭張姓男子不顧他人死活，半夜竟莫名拔掉一家麵店外的瓦斯管，被宜蘭地檢署依公共危險罪起訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名男子不顧他人死活，半夜竟莫名拔掉一家麵店外的瓦斯管，並將瓦斯開關打開，瓦斯味充斥整條路，還好其他店家發現緊急鎖緊瓦斯開闗，才未釀成爆炸，警方調閱監視器將男子送辦，宜蘭檢方偵結，將男子依公共危險罪起訴。

起訴書指出，張姓男子在2018年10月25日凌晨零時許，拉著一個行李箱，途經宜蘭市復興路一家麵店前，竟無故把店外的瓦斯桶管線拔掉，並把瓦斯桶開關打開，瓦斯味四溢後，張男竟逃之夭夭。



還好，當時附近正收拾店面的許姓業者，聽到瓦斯外洩聲音及聞到濃厚瓦斯味後，警覺的四處查看，才發現麵攤的瓦斯桶瓦斯被打開，而且當時附近也有不少民眾在圍觀，但沒人敢上前關閉瓦斯，許男奮勇上前把瓦斯關閉，才沒釀生災情，而整桶瓦斯也只剩四分之一。



事後警方調閱監視器鎖定張男，當天上午10時許，警方正好在宜蘭市農會附近，處理一起糾紛案時，發現張男行蹤，立即把人帶回偵辦。張男落網後坦承犯行，並且供稱是因為不想活了，想吸二氧化碳，才會拔除瓦斯桶管線並開啟旋鈕，讓瓦斯外洩。



檢方認為，張男涉犯刑法第177條第1項漏逸瓦斯氣體致生公共危險罪嫌，且為累犯，將他提起公訴。