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越尖叫跑越快！她送小孩「萌趣蜘蛛」當聖誕禮物　結局神反轉網狂問：哪買？

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▲▼尖叫蜘蛛 。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

「叮叮噹～叮叮噹～鈴聲多響亮～」聖誕節就是要交換禮物啊！隨著一年一度的聖誕節即將到來，許多孩子們都會在此時寫信給聖誕老人許願。然而，準備禮物對不少人來說卻是相當傷腦筋，開盤的結果也總是幾家歡樂幾家愁，但今年可別再送小孩無聊的玩具了，不妨選擇「驚悚系」的會更吸睛，且更能留下深刻印象！

根據調查發現，有越來越多的父母願意幫兒女過節，且準備禮物的預算更超過1000元以上，其中又以「準備蛋糕」與「文、玩具禮品」為主。不過，隨著小孩的年紀增長，似乎這些禮物已無法引起他們的興趣。對此，網路上就有一位媽媽突發奇想，買了一個超級特別又驚喜的禮物給她的小孩當聖誕禮物，沒想到卻意外引起廣大迴響。

日前在網路上流傳一部影片，內容是一位媽媽在Amazon看到一個很有趣的商品，再加上又剛好聖誕節快到了，因此就買了作為禮物送給小孩。之後禮物寄到家後，媽媽先介紹一下玩具的外觀，然後她叫兒子Leo進來，沒想到當她開始尖叫時，玩具蜘蛛竟開始跑，Leo看了也開始尖叫，但越尖叫，蜘蛛卻跑更快，追著LEO躲到角落。玩了幾次後，Leo就慢慢不怕了，甚至還會拿鞋子跟蜘蛛對抗，超級爆笑。

而這位媽媽的影片分享，也引起無數家長討論，甚至影片觀看次數還破20萬次，有許多媽媽都在問這玩具怎麼那麼有趣，「這也太有趣了吧！好想買～」、「買給兒子應該會超愛」、「這一隻多少錢呀？」、「為什麼尖叫會跑越快，看起來超好玩」、「買給小孩應該會很喜歡」、「呼叫老公！！想買這個！」、「天呀～真的太有趣了～拿來送給朋友也很不錯耶！」。

原來這個越尖叫會跑越快的蜘蛛玩具，叫做「YELLiES！尖叫寵物園」，是最近才剛推出的新玩意，而且現在台灣也能買到！共有六種不同造型，但每隻都有不同個性，不僅叫越大聲跑越快，當它們聽到超級大又持續的聲音時，甚至還會抓狂且眼睛會變色。若聽不到聲音一會兒，它們就會自己轉彎，可以讓它們朝新方向開始跑，就跟真的寵物一樣生動有趣。

不僅能拿來當小孩聖誕節禮物，也能拿來當成上班族交換禮物，不論是要整同事或是想給朋友一個不同以往的禮物驚喜，通通都可以！而且越看它們外表越萌，平常想抒發情緒、想尖叫互動，都能創造不同樂趣。目前該產品在全省玩具反斗城，以及各大百貨賣場玩具櫃和家樂福都能買到，每隻售價699元。

►購買連結：http://bit.ly/twworstgift

尖叫蜘蛛（圖／尖叫蜘蛛提供）

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關鍵字：聖誕節,交換禮物,尖叫寵物園

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