送未來14年聖誕禮物給2歲小鄰居　已故老翁85歲時挑戰機翼步行

▲肯恩去世前為2歲的卡蒂準備了未來14年的聖誕禮物。（圖／擷取自Twitter／@OwsWills）

國際中心／綜合報導

英國威爾斯的威廉斯（Owen Willams）在聖誕節前收到一份意外的禮物，他打開家門，看到過世的鄰居肯恩的女兒正抓著一個古怪的大塑膠袋，他猜測對方也許需要幫忙丟垃圾。意料之外的，袋子中裝著滿滿的聖誕禮物，肯恩為威廉斯2歲大的女兒卡蒂準備了未來14年的聖誕禮物。

「這些是給卡蒂接下來幾個聖誕節的禮物──它有點重。」肯恩的女兒看上去仍有些情緒不穩，而威廉斯也忍不住哽咽，回憶起與老人相處的種種，淚水不知不覺盈眶。

威廉斯說，「那就像一個Mary Poppins的包，禮物不斷的出現，這真是一個難以置信的聖誕故事。」他們打開了一本兒童書，但不確定如何處理剩下的禮物。許多人在他的Twitter帖子中參加討論，權衡該何時打開禮物。

「有些玩具可能不是合當時的她，比如說，我們總不能給15歲的女孩Duplo的兒童積木。如何計畫接下來的14年會是個難題。」威廉斯在Twitter上提到。

▲威廉斯一家第一個打開的禮物是一本童書。（圖／擷取自Twitter／@OwsWills）

威廉斯述說起與肯恩相遇的故事，2年前一家人剛搬進這個社區，他們的鄰居當時正站在一個6公尺高的梯子上，那時他已經83歲了，「肯恩走下梯子，我送給他一瓶酒作為見面禮。我的狗也主動親近他，並且在得到巧克力消化餅乾後，狗就此愛上肯恩。」

威廉斯提到，肯恩曾是一名海洋救生潛水員、水手、木匠、工程師甚至烘焙師，「他曾經烤過一次婚禮蛋糕。」他是一位勇於冒險又充滿鬼點子的老人，在他85歲時還曾挑戰站在雙翼飛機的機翼上，飛升至空中，這也被巴里地方新聞媒體報導。