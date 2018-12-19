結婚好難！媽媽開聘金500萬才能嫁　爸嗆男友：不分手燒你全家

▲聘金要多少才在算合理範圍？（圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

一名女網友近日在網路上透露，媽媽要求她不能和男朋友結婚，如果真的要嫁，對方至少要給500萬的聘金，她聽完先傻眼「太多了吧？」對此網友看法兩極，有人覺得天下父母都是一樣，捨不得女兒結婚；也有人說「是要用燒的嗎？」

原PO在《爆廢公社》透露，媽媽開出結婚條件「男方要給聘金500萬」，好奇拋出疑問「還有人在收聘金嗎？」不過原PO強調媽媽還算是「客氣了」，因為爸爸更驚人，當時姐姐還在讀高中，喝醉酒的爸爸竟打給姐姐的男友嗆聲「不分手就放火燒你全家」。

▲聘金沒500萬不能結婚，網友有兩極看法。（圖／視覺中國CFP）

這個PO文也掀起網友議論，有人覺得「500萬沒有娶什麼老婆」、「天下父母都是一樣」，捨不得女兒嫁、永遠把女兒放在手掌心當寶貝，有人則說「40歲還沒結婚，爸媽就不會要求聘金了」、「500萬用燒的嗎？」

結婚前男女雙方家庭都會討論「聘金」的數字，聘金又分大聘、小聘，大聘通常都是買嫁妝用，有些會假裝收前事後還給男方，目的是測試男方誠意，也有人會直接挑明男方負擔結婚所需的用品；小聘則可能是給新娘買衣服或給新娘爸媽等，給聘金大多是感謝女方家長養育新娘，沒有強制要給多少，雙方談妥即可。