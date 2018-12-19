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王金平昔幫忙陳水扁保外就醫　今送匾牌賀陳致中高票當選

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▲▼王金平送陳致中匾牌。（圖／翻攝自陳致中臉書）

▲王金平送陳致中匾牌。（圖／翻攝自陳致中臉書）

政治中心／綜合報導

2018九合一選舉，前總統陳水扁之子陳致中當選高雄市議員。陳致中19日在臉書感謝前立法院長王金平送的祝賀匾牌，並提起當年父親保外就醫時，王金平也有幫忙。

陳致中表示，19日早上收到王金平祝賀匾牌，並寫下「名孚眾望」，雖然不同黨派，但記得當年王金平對父親保外就醫的事情也有所幫忙、關心與支持。

陳致中強調，政治場域不是只有政治、太多對立，有時候人與人之間的尊重、互動或者是化解，跨越不同的意見，增進好的和諧，或許更重要。

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關鍵字：王金平,陳致中,陳水扁

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