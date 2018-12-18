陳致中開23K徵助理…網酸：做幾個月才能叫的起「她」





▲陳致中服務處開出起薪23K至28K的職缺。（圖／翻攝自104人力銀行）

政治中心／綜合報導

前總統陳水扁兒子陳致中在2018九合一大選中當選高雄市議員，眼看12月25日就職日將近，他開始在人力銀行上四處尋找服務處成員，卻被人發現開出的月薪僅從2萬3千起跳，最高也只有2萬8千元，引來網友大酸「我暈，23K是要做幾個月才能叫的起妮可？」

根據「高雄市議員陳致中服務處」在104人力銀行開出的條件顯示，希望求職者能「精通台語」、「具備汽機車駕照」、「無特殊宗教限制，如參與公祭或禮拜場合」、「具服務熱枕」、「勇於挑戰政治事務與公共政策」，工作內容則是負責一般文書與公文資料處理工作、民眾諮詢與服務工作、完成工作時程表，管理行事曆，並負責會議協調與安排、地方性活動與公部門事務參與。

儘管陳致中服務處對求職者的學歷限制不高，僅高中以上即可，但卻只有開出月薪2萬3千元至2萬8千元的薪資，加上2019年起，基本月薪將從現行2萬2000元調至2萬3100元，陳致中服務處開出的這份全職月薪，可說是「最底層薪資」。

▲高雄市議員當選人陳致中。（圖／翻攝自陳致中臉書）

值得一提的是，陳致中曾於11月26日在「一邊一國愛台灣聯播網」節目上批評「中央政府講不聽，才是敗選致命原因。」接著又在4日分享《自由時報》一篇社論，內容提到民進黨與其在選舉策略、人事佈局上檢討，不如全力拼經濟，但以自由資本主義作為施政核心價值，往往會被認為是犧牲勞工，然而經濟有了強勁發展，才更能改善勞工權益。

針對陳致中服務處僅開出起薪最低23K，網友們大酸「給不起就不要有太多理由」、「以前一個月給妮可的可能都不只23K？」、「難怪韓國瑜會當選」、「DPP本來就是雙重標準，有何奇怪？」、「民進黨再次證明，什麼叫吃人不吐骨頭」、「起薪點就是低，如何期待未來有高薪」。

雖然網友罵聲連連，但從陳致中服務處開出的職缺分析顯示，兩週內應徵人數已經大於30人（不含重複應徵），截至18日15時，從學例分布來看，有29％的人士高中職畢業，19％專科，大學27％，博碩士則有9％。若從工作經歷分布來看，無工作經驗者佔1％，6％一年以下，21％一年到三年，21％三年到五年，27％五年到十年。

根據《聯合報》報導，陳致中服務處對此回應，法定最低薪資只是參考基準，會依照求職者學經歷、專才領域、特殊表現，以及年資等項目進行評估，再調整起薪標準，會給予優秀求職者相對應的回饋。