網紅空姐首露面！悔恨自己不懂事　淚訴「半夜躲房自己哭」

記者葉國吏／綜合報導

知名網紅張姓空姐今年6月被丈夫爆出偷吃洪姓攝影師，一度成為網友熱議的話題。事情經過半年，桃園地院法官認定張女與洪男確實有發生性關係，日前依通姦罪各判處3個月有期徒刑。網紅空姐在被判刑後也首度出面，泣訴整起事件始末，自責「自己很不懂事」。

▲網紅空姐偷情。（圖／翻攝自爆料公社臉書）



張女丈夫今年6月在臉書社團「爆料公社」PO文指控，妻子把攝影師小王帶回家中，不僅在兒子和他的床上嘿咻，還拍下性愛影片，他曾問過律師這樣的行為算不算通姦，為了找出證據還狂翻對話紀錄，花費破百萬才從徵信社買到影片，自己同時也吃上妨害秘密的官司，文末留下一句「老公吃精神藥了，破百萬讚給影片了」，引爆網路正反意見熱議。

偷情疑雲爆發後，張女神隱1個月才在網路上更新動態，並附上剪了短髮的美照，神情輕鬆還對鏡頭露出燦笑，PO文中只寫著「雨過天晴等待彩虹，愛自己愛漂亮，讓未來比現在更好」，似乎已經走出婚變的陰影。

▲網紅空姐和小王攝影師以通姦罪遭判刑。（圖／翻攝爆料公社．臉書）

不過，事發至今過了半年，桃園地院法官卻裁定兩人有罪。判決書中提到，張女與洪男今年5月趁著拍攝美編工作之際，在丈夫床邊的地板上發生性行為，全程大約4分鐘，雖然女方矢口否認，但男方已坦承犯行，敘述過程也與爆料內容相符，可見張女丈夫提供的證據應為真實。

法官認為，張女在接受偵查時曾坦言有向丈夫道歉認錯，後來又改口否認，態度不佳，考量到另一名當事人洪男犯後態度尚可，雙方又不肯和解，最後依通姦罪各判處兩人3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

根據《三立新聞》報導，張姓網紅空姐接受訪問時哭著說，這件事情從頭到尾沒有想要傷害任何人，「我做錯事了，公審我，我虛心接受，但那陣子真的很難受」。她透露家務事被上網公審仍會想不開，但還是得故作堅強、假裝認真工作，因為不想讓爸媽擔心。

網紅空姐說，身邊朋友傳簡訊告訴她不要做傻事，她才驚覺還有小孩要照顧，所以最後把耳朵關上、眼睛閉上，對於網友的謾罵都不看，只專注在工作、小孩、家人。「表現非常正面，但到了半夜，就躲在房間裡自己哭」。

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