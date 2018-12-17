泰網紅吃掉衣服神治裝！　「貼鳳梨皮綁玉米腰帶」Cos水行俠　

▲泰國網紅賽恩（Sine Benjaphorn）模仿電影《水行俠》的造型。（圖／翻攝自Facebook粉專Framsook Lek Lek）

國際中心／綜合報導

泰國知名網紅賽恩（Sine Benjaphorn）從小就是名肉肉女孩，但她不顧外人言論，於3年前利用各種食材，如蝦餅、榴槤、菠蘿蜜及小辣椒等，模仿超過150位名人。其中服裝的顏色及細節都相當用心，甚至連延禧攻略的主角魏瓔珞及電影《水行俠》都能模仿的淋漓盡致，低成本的服裝經巧手拼裝後，也能散發國際巨星的架式。

23歲的賽恩隨著時事推出各種仿裝，利用鳳梨皮及黃玉米貼在身上當作肌肉，同時在臉上黏海帶當作鬍子，身穿藍褲手拿掃帚，模仿近期上映的超級英雄片《水行俠》主角壯碩的樣子，相當有趣。

▼利用湯匙及食材模仿魏瓔珞的服裝。（圖／翻攝自Facebook粉專Framsook Lek Lek）

賽恩自從2016年模仿泰國女星艾拉雅（Chompoo Araya）出席坎城影展的造型後，一夕爆紅。她關注到艾拉雅的粉色澎裙禮服，以一包包「蝦餅」打造成同款平價禮服，照片一出後隨即在網路上瘋傳，甚至讓她上了媒體版面。

大陸藝人范冰冰於今年5月出席第71屆法國坎城影展，在紅毯上的湖水綠蛋糕裙造成話題，因設計十分新潮，獲得網友褒貶不一的評價。賽恩也惡搞這個造型，用青菜、鍋子「神複製」這套禮服，在網路上造成熱烈迴響，連范冰冰本人都親自轉發。

▲▼利用低成本食材製出坎城華服。（圖／翻攝自Sine Benjaphorn臉書）

賽恩是一名大尺碼服裝的網路賣家，經常自己兼任Model，為消費者試穿衣服，也經常利用各種道具及食物製作成一套套名人的服裝，引起許多網友關住。相當有自信的她表示，不在乎身材遭惡意攻擊或嘲笑，選擇自己開心的方式過生活，「我經常一邊做衣服，一邊吃食材」。至今她不斷用低成本素材，打造時尚圈的禮服、設計，像是曾用金針菇、榴蓮、豬頭、洋芋片重現GUCCI提人頭走秀與羽絨衣的場景。

▲低成本Cosplay女神Sine Benjaphorn打造時尚走秀場景。（圖／翻攝自framsook_lek_lek IG）