屏東蓮霧上市囉！　品嚐甜美香濃蓮霧正是時候

▲屏東縣枋寮鄉果農江雙進栽種清脆甜美多汁的蓮霧已採收上市。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

蓮霧拍賣價每公斤曾達200元的屏東縣枋寮鄉果農江雙進，靠著技術，目前種植的蓮霧已上市，在枋寮台26線馬路旁搭起棚子販售，讓來往遊客品嘗到最香甜清脆的蓮霧。

農糧署南區分署長姚志旺表示，高屏地區蓮霧已少量採收上市，枋寮是蓮霧重要產地，雖然因管理技術高門檻，有些農民砍除改種芒果或芭樂，但65歲的江雙進依然對蓮霧不能忘情，雖然從3公頃到日前約1.2公頃，但依然堅持要保留蓮霧。

▲農糧署南區分署長姚志旺和江雙進。

江雙進說，今年氣候較平順，無太大的天氣變化，讓蓮霧在適當的環境下成長，從11月中旬到開始採收，為了節省人工，他分成8批摧花，蓮霧果實碩大、色澤紅潤、香甜清脆，預計採收期到5、6月，曾經拍賣價每公斤200元。

他說，蓮霧的管理技術門檻高，往往一失手就全軍覆沒，除非老手繼續撐住蓮霧，剛進入農業的年輕人，可能多不敢嘗試；其實蓮霧經過處理可以提早開花，平常肥培管理及施藥都按步驟來，就算超過30年的蓮霧老樹，依然每年的這個季節展花結果，每棵樹結果200多串。

他表示，採收下來的蓮霧載回集貨場分級包裝後，除透過農會運銷到市場拍賣外，他另在馬路旁搭起棚子販售，讓來往遊客可以品嘗最甜美清脆的在地蓮霧。

姚志旺表示，蓮霧是屏東重要農產，雖然栽種過程需耗較多時間，但很多人都沒有放棄，呼籲消費者，現在是蓮霧季節，品嚐甜美香濃的鮮果正是時候。