影／力挺江宜樺下令驅逐學生　馬英九批太陽花「當然是」罪人

記者賴于榛／台北報導

行政院前院長江宜樺18日赴台大社科院演講，遭到群眾質疑太陽花學運時為何下令驅逐佔領行政院的學生，最後演講並未完成先行離去。對此，前總統馬英九19日赴東吳大學演講前強調4年前江宜樺下令警察驅逐學生的時候他是完全支持的，並批評太陽花害死台灣，「當然是」罪人。

江宜樺18日原先是應台大政治學會之邀，演講「政治哲學可以改變世界嗎？」回到母校的演講原先進行非常順利，也演講至三分之一左右，卻突然被衝進來的學生干擾、制止，最後校警到場協助維持秩序，江宜樺離開教室後，先到8樓的一間小房間休息，部分學生在走廊等待江宜樺出現，江宜樺現身後，學生沿路跟著他，逼問「江宜樺你要回答嗎？誰下令的」，江宜樺並未回應，隨後臉色緊蹦離去。

▲馬英九東吳演講前回應江宜樺遭學生包圍。（圖／記者賴于榛攝）

馬英九19日赴東吳大學演講前受訪，他全力聲援江宜樺，表示昨天很晚回家看到這個消息，看到這些學生擾亂校園安寧，他認為侵犯學術自由言論自由的行為應該譴責，有打電話給江院長表示支持，並強調四年前江宜樺下令警察驅逐的時候他是完全支持的，並批評政黨輪替之後，行政院不追溯學生他覺得不當。

「過了四年了還要追殺？」，馬英九說事件都過了四年，學生這樣的態度非常不可取，至於是否擔心自己的上課被影響？馬英九則笑說不會，因為這裡是東吳。

對於太陽花學運馬英九近日火力全開，在八年執政回憶錄中也是痛批太陽花是歷史罪人，他19日重申太陽花學運「當然是」罪人，連外國媒體例如華爾街日報社論都寫台灣自甘落後，也都是看到太陽花學運的關係，他怒批，「我們自己覺得在這裡爽，擾亂民主、侵犯自由還覺得是很了不起，他們不知道害死了台灣！」。

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