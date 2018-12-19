逼吃「精液三明治」！變態男囚妻供兄弟性侵　2女兒目睹：惡魔

▲變態人夫出租妻子給其他人「享用」。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

波蘭一名變態人夫竟囚禁老婆長達4年，期間不僅天天虐待毆打、不給飯吃，還逼對方吞下塗滿精液的三明治，甚至讓兄弟朋友輪流性侵，並以4.2英鎊（約台幣160元）低價出租妻子，供嫖客「享用」。雖然妻子曾試圖脫逃，並報警尋求援助，卻被警方足足吃案3次，讓受害者身心受創。

據《太陽報》報導，變態人夫馬里烏斯（Mariusz Sz）偕妻住在波蘭北部小村莊「Parszczyce」，他們相遇在2005年，本來應該過著恬淡的日子，但婚禮一週後，他就洩漏了真面目，第一次動手打了老婆，並且隨著時間越來越頻繁施暴，最後甚至在2006到2010年間，把妻子囚禁在自家地窖中當作性奴凌虐，不但天天毆打，還不給像樣食物吃。

▲妻子還被逼吃精液三明治。（示意圖／達志影像）



在妻子餓到受不了時，馬里烏斯還會綑綁她的雙手，逼妻子如狗一般跪地舔肉，甚至準備了塗滿精液的三明治逼吞下肚。不僅如此，他還讓兩名兄弟和一名朋友集體「共享老婆」，並曾經以4.2英鎊的超低價（約台幣160元）出租妻子。據了解，他將一個錢袋放在妻子頭上，供付錢的眾多嫖客隨意性侵，目前尚不清楚有多少人參與其中。所有惡行都被兩個女兒看在眼裡，並詳細記載於日記中，並稱父親為「惡魔」。

▲兩個女兒目睹父親虐待媽媽惡行，甚至也遭性虐毒手。（示意圖／達志影像）



種種凌虐惡行讓妻子不堪負荷，曾經報案3次卻都被吃案，某日終於順利逃回娘家求援，由於擔心最小年僅4歲的兩個女兒在家，會繼續遭丈夫性虐毒手，於是選擇報警處理。

案件爆發後，馬里烏斯遭逮，被法官屋班絲卡（Marta Urbanska）痛斥「將妻子關在寒冷黑暗的地方，還剝奪她一切尊嚴」，並在2017年6月初步判決時被求處25年有期徒刑。其他涉案的三名兄弟與朋友則被控強姦罪，最高將可能面臨15年有期徒刑，不過他們都堅持自己無罪，目前三人的案件仍在審理中。