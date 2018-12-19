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影／江宜樺演講遭「包圍抗議」　台大政治系學會3點聲明表遺憾

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生活中心／綜合報導

前行政院長江宜樺18日以「政治哲學可以改變世界嗎？」為題，赴台大社科學院發表演講，途中卻遭群眾包圍大喊「院長下台、警察打人」，只能提前結束演講離場。邀請單位台大政治系學會今（19）日凌晨在臉書發文，除對抗議表達遺憾，也提出3點聲明，承諾作為公開的學術交流平台，「扮演溝通的角色，我們將持續努力。」

▲▼江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉。（圖／翻攝臉書）

▲江宜樺演講遭包圍抗議，想寫「請理性」狂被抹掉。（圖／翻攝臉書）

台大政治系系學會學術部聲明全文如下：

大家好，今日政治系系學會學術部邀請前行政院院長江宜樺教授，進行系友學思路程分享。
演講於晚間七點開始，七點二十五意外中斷，在安全考量下我們請講者先行離場，未能維持整場活動的順利進行，我們主辦方要向講者與所有的參與者致上十二萬分的歉意，也對今日來表達立場的抗議方表示遺憾。

就今日的情形，我們有幾點想說明：

一. 作為主辦方，我們有責任要保持現場秩序以及維護大家安全，未能預先做好準備，我們真的很抱歉。

二. 舉辦本場講座的目的不僅在於系友生涯學思路程分享，更希望能建立一個溝通的機會與平台。
為此，我們已有與講者溝通，希望今天能討論到大家最關心的爭議，也有安排半小時的問答時間望促成對話，但可惜今日活動中斷，十分遺憾。

三. 身為台大政治系學生，我們理解到我們受到社會許多資源的幫助，與我們所負有的象徵性及社會責任。
今後作為一個公平公開的學術交流平台；扮演溝通的角色，我們將持續努力。

我們最感謝、感動的是當混亂結束後，老師主動出面引導還在場的同學一同進行更深入的思辨，為整場活動畫下意外但更有意義的句點。

最後，再次向參與今天活動的講者與老師同學們表達感謝與歉意。

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關鍵字：江宜樺,台大政治系,抗議,太陽花

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